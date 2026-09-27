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Cairo-Egypt-Egypt-Angola-AFCON-QualifierAFP
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Hüsam Hasan, Salah'ın yerine geçecek ismi belirledi

Güney Sudan - Mısır
Güney Sudan
Mısır
Africa Cup of Nations Qualification
M. Salah
O. Faisal
Güney Sudan
Mısır

Mısır Millî Takımı Güney Sudan'a gidiyor

Hüsam Hasan yönetimindeki Mısır Milli Takımı'nın teknik heyeti, Güney Sudan maçı hazırlıkları kapsamında takım kaptanı Muhammed Salah'ın yerine "Firavunlar"ın kadrosuna dahil olan yedek oyuncunun adını açıkladı.

Mısır Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme grubunun ikinci turu kapsamında Güney Sudan ile önümüzdeki salı günü öğleden sonra saat 15.00'te karşılaşacak.

Mısır Futbol Federasyonu, bugün pazar sabahı Facebook hesabından yaptığı açıklamada, El-Bank El-Ehli takımının forveti Üsame Faysal'ın bugün öğle vakti Güney Sudan'a gidecek kafileye dahil edildiğini duyurdu.

Muhammed Salah, Angola ile golsüz berabere kalınan maçta oyundan alınmasının ardından teknik direktör Hüsam Hasan ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Mısır Milli Takımı kampından ayrılmıştı. Mısır Futbol Federasyonu ise sonrasında yaptığı resmi açıklamada, bu kararın Firavunlar'ın kaptanını dinlendirmek ve suni çim üzerinde oynamasının önüne geçmek amacıyla alındığını duyurdu.


Mısır'ın 23 kişilik kadrosu şu isimlerden oluştu:

Kaleciler: Mustafa Şubeyr, El-Mehdi Süleyman, Muhammed Alaa ve Abdülaziz El-Belauti.

Defans: Muhammed Hani, Tarık Alaa, Rami Rabia, Hüsam Abdülmecid, Ömer Fayed, Ahmed Fütuh ve Kerim Hafız.

Orta saha: Mervan Atiyye, Mühenned Laşin, Mahmud Sabır, İmam Aşur, Ahmed Seyyid Zizo, Ali Mahmud, İbrahim Adel, Mustafa Ziko, Heysem Hasan ve Ömer Marmuş.

Hücum: Üsame Faysal ve Hamza Abdülkerim.

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