Mısır Futbol Federasyonu yönetim kurulu, son dönemde takımı saran istikrarsızlık ortamı içinde, Hossam Hassan liderliğindeki Mısır teknik heyetinin durumunu değerlendiriyor.

"Cairo 24" sitesine göre federasyon, milli takımın 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamındaki Güney Sudan maçında ve ardından oynanması planlanan Güney Afrika ile hazırlık maçında başarısız olması ihtimaline karşı tüm olası senaryoları hazırlıyor.

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Son günlerde Hossam Hassan'ın bazı açıklamaları ve kararları büyük tartışmalara yol açtı. Bunların arasında Ahly kalecisi Mohamed El Shenawy aleyhindeki sözleri ve Mısır'ın yıldızı Mohamed Salah'ı, dün cuma günü Kahire Stadı'nda oynanan ve Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ilk haftası kapsamında golsüz berabere sonuçlanan Angola maçının 61. dakikasında oyundan alma kararı yer alıyor.

Site, "Mısır Futbol Federasyonu yönetim kuruluna yakın bir kaynağa" dayanarak, "Hossam Hassan şimdilik Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörü, ancak önümüzdeki dönemde her ihtimal masada" ifadelerini aktardı.

Kaynak şunları ekledi: "Ayrılığı konusunda karar verilmesi durumunda, teknik ve kişisel düzeyde başarısızlık vakaları artarsa, eğilim dünya çapında yabancı bir teknik direktörle anlaşma yönünde olacak."

Mısır, Güney Sudan'ın ilk haftada ev sahibi Malavi'ye 2-1 yenilmesinin ardından, önümüzdeki salı günü Güney Sudan'a konuk olacak.

Hossam Hassan, Mısır Milli Takımı'nı 2026 Dünya Kupası'nda, tarihinde ilk kez son 16 turuna taşımış, ardından Arjantin karşısında dramatik bir yenilgi (3-2) yaşamıştı.



