Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" tarafından kendisine verilen cezaya ilk tepkisinde, Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan dikkat çekici bir açıklama yaptı ve men kararını "benim için bir onur" olarak nitelendirdi. Bu tavır, Mısır ile Arjantin'in 2026 Dünya Kupası'ndaki karşılaşmasında yaşanan olayların ardından duruşunu koruduğunu yansıtıyor.

Mısır Futbol Federasyonu, FIFA'ya bağlı Disiplin Kurulu'nun Hüsam Hasan, kardeşi ve Milli Takım İdari Direktörü İbrahim Hasan ile oyuncu Mustafa Ziko hakkında verdiği ceza kararlarını aldı. Buna göre ikiz kardeşlerin her birine 3'er maç men cezası verilirken, Ziko'ya 5 maç men cezası verildi. Ayrıca üçlüye toplam 60 bin dolar para cezası uygulanmasına karar verildi.

Hüsam Hasan, Mısır merkezli "Yalla Kora" sitesine yaptığı özel açıklamalarda men kararına ilişkin olarak "Benim için bir onur" dedi ve şunları ekledi: "İşleri yüce Allah'a bırakıyorum, gelecekte ne olacağını göreceğiz."

Cezalar, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır ile Arjantin arasında oynanan ve Mısır'ın 3-2 kaybettiği karşılaşmanın ardından yapılan açıklamalar nedeniyle verildi. Mısır tarafı, FIFA'yı ve hakem heyetini Arjantin Milli Takımı'nı kayırmakla suçlamıştı.

Alınan karar uyarınca Hüsam Hasan, İbrahim Hasan ve Mustafa Ziko, Mısır Milli Takımı'nın önümüzdeki kasım ayında 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında Malavi ile oynayacağı iki maçta sahada olamayacak.

Ayrıca Hasan ikizleri, men cezalarının geri kalan kısmını tamamlamak üzere Mısır'ın mart 2027'de Angola ile oynayacağı ilk maçta da yer alamayacak. Mustafa Ziko'nun ise cezası önümüzdeki haziran ayına kadar uzanacak. Bu da açıklanan cezaya göre, Mısır Milli Takımı'nın 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki kalan dört maçının yanı sıra bir başka maçta da forma giyemeyeceği anlamına geliyor.