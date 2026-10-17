"Huntelaar, Ajax'ta bir kişi yüzünden çılgına döndü"

Klaas-Jan Huntelaar’ın Ajax’ta görev yaptığı dönemde Gerry Hamstra’ya epey sinirlendiği öne sürüldü. Hugo Borst, bunu ESPN’in De Eretribune programında açıkladı. Programda, PEC Zwolle’nin mevcut teknik direktörü Hamstra, teknik adam Henry van der Vegt’in bu hafta başında görevden alınması nedeniyle gündeme geldi.

Borst, PEC Zwolle’nin Van der Vegt’i görevden alma kararını eleştirdi ve ardından Hamstra’yı hedef aldı. Gazeteci, masadakilere “Ajax’ta arkadaşı Hamstra yüzünden kimin çileden çıktığını biliyor musunuz?” diye sordu. “Huntelaar. Bunu bana bir kaynağım söyledi.”

Eski forvetin 2022’de Ajax’ta göreve başlamasının ardından Huntelaar ile Hamstra, kulübün teknik yapılanmasında birlikte çalıştı. Huntelaar, kısa süre önce Voetbal International’ın Pak Schaal Podcast yayınında “Gerry Hamstra’nın yanında staj yapacak, işi ondan öğrenecektim” demişti. Eski milli futbolcu, daha sonra Marc Overmars, Edwin van der Sar ve nihayetinde Hamstra’nın da aralarında bulunduğu çeşitli yöneticilerin ayrılmasıyla kulüp yapılanmasının giderek değiştiğine tanık oldu.

Huntelaar, Ajax’taki o çalkantılı dönem için “Aslında her şey tam bir kaostu” dedi. Ekim 2023’te tükenmişlik nedeniyle görevlerine ara vermek zorunda kaldı ve ardından uzun bir iyileşme süreci geçirdi. Huntelaar, podcast yayınında sonunda kendisini en çok zorlayan şeyin iş yükünün büyüklüğü olduğunu söyledi.

Gelecek maçlar ZWO Eredivisie 06:15 GAE

Bu arada Hamstra, PEC Zwolle’nin Van der Vegt’i görevden almasının ardından eleştirilerin odağında. Borst, bu karara katılmakta zorlandığını belirterek değişikliğin Zwolle ekibine gerçekten yarar sağlayıp sağlamayacağını sorguladı. Gazeteci, “Ben biraz daha beklerdim. Böyle bir değişikliğin takıma iyi gelip gelmeyeceğini merak ediyorum” dedi. Borst’a göre PEC, iyi futbol oynadığı ancak bunun karşılığını alamadığı maçlar da çıkardı.

Kees Kwakman da görevden alma kararının zamanlamasını sorguladı. Analist, “Sezona çok zor bir başlangıç ve çok ağır bir fikstürle karşı karşıyaydılar” diyerek kulübün milli maç arasını atlatıp ardından yoluna yeni bir enerjiyle devam etmek istediğini vurguladı. “Cambuur’a karşı iyi oynadılar, devre arasına rahatlıkla 2-0 önde girebilirlerdi. Haksız bir sonuçtu. Bana göre bu, görevden alma gerekçesi değil.”

Kwakman ayrıca, Cambuur karşısında sahalara dönebilecekken yeniden takımdan uzak kalan Younes Namli’ye dikkat çekti. Eski futbolcu, “En iyi oyuncuları, üstelik böylesine önemli bir maç öncesinde yine takımdan uzak kaldı. Aradaki fark çok küçük; Namli olsaydı belki de o maçı kazanırlardı” dedi.