Hull City, Cumartesi öğleden sonra Premier Lig'e yükseldi. Play-off finali uzun süre golsüz bir beraberlikle sonuçlanacak gibi görünüyordu, ancak maçın son dakikalarında Hull City skoru 1-0'a getirdi. The Tigers, dokuz sezon aradan sonra en üst seviyeye geri dönüyor.

"Spygate" skandalı nedeniyle bu maça giden süreç heyecanlı ve spektakülerdi, ancak ilk yarı hiç de öyle değildi. Middlesbrough topun hakimiyetini elinde tutsa da, hücumda pek bir şey yapamadı. Her iki tarafta da büyük fırsatlar yoktu, ancak Hull City'nin orta saha oyuncusu Mohamed Belloumi güzel bir uzak mesafe şutuyla dikkat çekti.

Bu durum ilk yarının son dakikalarında değişti. İlk olarak Hull City'nin forveti Oliver McBurnie büyük bir fırsat yakaladı: İskoç oyuncu, Solomon Brynn'in kalesine doğru keskin bir ortayı kafayla vurdu, ancak top üst direğe çarparak dışarı çıktı. İlk yarının son saniyelerinde Middlesbrough da bir karşılık verdi. David Strelec uzak mesafeden şutunu çekti, ancak top az farkla dışarıya gitti. İki takım 0-0'lık skorla devreye girdi.

İkinci yarıda da gerçek anlamda büyük fırsatlar yoktu. Küçük fırsatlar vardı. Örneğin, Middlesbrough kaptanı Dael Fry, ikinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra topu kale üstüne gönderdi. Hull ise Belloumi'nin vuruşundan öteye gidemedi.

Ancak 80. dakikada, oyuna sonradan giren Sontje Hansen - eski Ajax ve NEC oyuncusu - Hull kalecisiyle karşı karşıya kalınca seyirciler yeniden heyecanlandı. Ancak Hollandalı oyuncu topu az farkla dışarıya attı ve ardından ofsayt bayrağı kalktı.

Hull City de bir kez daha açılış golüne çok yaklaştı; Joe Gelhardt, güzel bir dönüşle kaleciyi neredeyse şaşırtıyordu. Uzun süre maç golsüz berabere bitecek gibi görünüyordu, ta ki McBurnie 90+5. dakikada deplasmana gelen Hull taraftarlarını coşturana kadar.

Middlesbrough kalecisi topu elinden kaçırdığında forvet çok hızlı tepki verdi ve galibiyeti getiren golü ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda Hull artık zorlanmadı: The Tigers için yükselme kesinleşti.

Böylece Hull, eşi görülmemiş bir başarıya imza attı. Geçen sezon takım neredeyse küme düşüyordu. Ayrıca bu sezon sadece 'altıncı' olmuştu.