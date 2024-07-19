Hull City'nin yıldızı Jaden Philogene eski takımına transfer oldu

Adı bir süre Barcelona'yla da anılan Philogene altyapısında yetiştiği Aston Villa'ya geri döndü.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yıldız oyuncusu Jaden Philogene yeni sezonda Premier Lig'in güçlü takımlarından Aston Villa'da forma giyecek.

22 yaşındaki kanat oyuncusunun ismi bir dönem Barcelona ile anılıyordu. Ayrıca bir başka İngiliz kulübü Everton da oyuncuya ilgi gösteriyordu.

Ancak Aston Villa transfere son noktayı koydu. Unai Emery'nin ekibi genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Aston Villa bu hamle için Hull City'ye 16 milyon euro bonservis ödeyecek.

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Philogene için birçok takımdan ilgi olsa da Aston Villa'ya transferinde kritik bir eşik söz konusu. İngiliz futbolcu altyapısında yetiştiği Aston Villa'dan geçen sezon 6 milyon euro karşılığında Hull City'ye katılmıştı.

Ancak Aston Villa sözleşmeye koyulan bir madde nedeniyle oyuncuyu geri satın alma hakkına sahipti. Birmingham ekibi, Hull City'de parlak bir sezon geçiren eski oyuncusunu kimseye kaptırmadı ve kadrosuna kattı.

Her ne kadar 6 milyon euro'ya sattıkları oyuncuyu bir yıl sonra 16 milyon euro'ya geri alsalar da Philogene'in potansiyeli aradaki 10 milyon euro'luk farkın çok ötesinde görünüyor.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan İngiliz kulübü, bir yıllık ciddi Hull deneyiminin ardından oyuncudan faydalanmak istiyor. Geçen sezon Hull City'de 32 maça çıkan futbolcu 12 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağlamıştı.