Hull City - Manchester United Premier League maç ön izlemesi

Premier Lig - Hafta 1 22 Ağu 2026 - 07:30 The MKM Stadium

Hull City ile Manchester United arasındaki maç, 22 Ağustos 2026'da TSİ 07.30 EST ve 12.30 GMT'de başlayacak.

Kaplanlar, 1. hafta maçında Manchester United ile karşılaşıyor

Hull City, alt liglerde geçirdiği dokuz yılın ardından cumartesi günü Premier League'e dönüyor ve ödülü de açılış gününde dev Manchester United ile karşılaşmak oldu.

Hull buraya nasıl geldi?

Hull, geçen sezon Championship play-off'larına normal sezonun son gününde kalifiye olduktan, ardından yarı finalde Millwall'u ve finalde Middlesbrough'u yendikten sonra Premier League'in vaat edilmiş topraklarına geri döndü. Transfer piyasasında da hareketliydiler ve elit futbolun zorluklarında kendilerine yardımcı olması için 14 yeni oyuncu kadroya kattılar. Kaplanlar geçen sezona Championship'te küme düşmenin en büyük adaylarından biri olarak başladı ve bu süreçte ligde 66 gol yedi; bu, en yüksek dördüncü rakamdı. Play-off finaline ulaşmalarının ve ardından bunu kazanmalarının sürpriz olduğunu söylemek, yetersiz kalır.

Burada çok şey, geçen sezon 19 gol atan play-off finali kahramanı Oli McBurnie'ye bağlı olacak.

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Hull'ün yeni transferleri

Hull kadrosunda köklü değişiklikler yaptı. Şu ana kadar Jack Butland, Hidemasa Morita, Matt Targett, Óscar Zambrano, Jens Hjertø-Dahl, Elliot Stroud, Konstantinos Tzolakis, Lucas Herrington, Joe Gelhardt, Lucas Gourna-Douath ve kulüp rekoru kıran transfer olan, Rayo Vallecano'dan 20 milyon sterlinin biraz üzerinde bir bedelle gelen stoper Nobel Mendy olmak üzere 11 isim geldi.

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Carrick kaldığı yerden devam edebilecek mi?

2025-26 sezonunun ikinci yarısında United, geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde Avrupa'nın en iyi takımlarından biriydi. Eski United orta saha oyuncusu, Ruben Amorim yönetiminde kampanyanın ilk yarısında yaşanan kötü dönemin ardından takımın gidişatını değiştirdi. 44 yaşındaki teknik adam, puan tablosunda 10. sırada devraldığı kadroyu dört ay içinde Arsenal, Liverpool ve Manchester City'yi yenebilecek bir takıma dönüştürdü. Premier League'de 17 maçta alınan 12 galibiyet, üç beraberlik ve iki yenilgilik seri ona kalıcı iki yıllık sözleşmeyi getirdi.

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United kadrosu için ekstra iş yükü

Yaz dönemindeki 55 milyon sterlinlik net harcama, orta saha oyuncuları Andrey Santos ile Youri Tielemans'ın sırasıyla Chelsea ve Aston Villa'dan katılmasıyla sonuçlandı. United, üç yıl aradan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ve bu da şüphesiz oyuncu kadrosu üzerinde ekstra baskı yaratacak. Rasmus Hojlund, 38 milyon sterlin karşılığında Napoli'ye satıldı; Casemiro, Jadon Sancho ve Tyrell Malacia ise bonservissiz olarak ayrıldı. Marcus Rashford, Barcelona'daki kiralık döneminin ardından geri dönüyor ancak yeni sezonda hâlâ Old Trafford'da olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. 18 yaşındaki wonger Tynan Thompson, 8 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Tottenham Hotspur'dan geldi. Amad Diallo, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo ve Matheas Cunha'nın hepsi bu seviyede kendini kanıtlamış isimler olduğu için United'ın hücum hattında yer rekabeti çok sert. Matthijs de Ligt ile Lenny Yoro'nun ikisi de kalıcı sakatlıklarla uğraştığı için stoper bölgesi United adına bir endişe kaynağı. Bruno Fernandes hâlâ kulübün tılsımı. Portekizli oyun kurucu, geçen sezon takım arkadaşlarına 21 gol hazırlayarak tek sezonda Premier League asist rekorunu kırdı.

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Muhtemel ilk 11'ler

Hull (4-2-3-1): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Mendy, Targett; Slater, Crooks; Belloumi, Morita, Stroud; McBurnie.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Takım haberleri ve kadrolar

Hull City maça önemli sayıda eksikle çıkıyor. Jakirovic; kaleci Jack Butland, savunmacılar John Egan, Cody Drameh, Charlie Hughes ve Jens Hjertø-Dahl, orta saha oyuncuları Darko Gyabi, Paddy McNair, Matty Jacob ve Oscar Zambrano ile hücum oyuncuları Liam Millar ve Enis Destan'dan yararlanamıyor. Muhtemel ilk 11 henüz doğrulanmadı ve güncellemeler maçın başlama saatine yaklaştıkça eklenecek.

Manchester United da kuzeye yapacağı yolculuk öncesinde sakatlık endişeleriyle uğraşıyor. Carrick; Manuel Ugarte, Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko, Karl Darlow, Mason Mount veya Tom Heaton'dan yararlanamıyor. Doğrulanmış bir ilk 11 açıklanmadı ve maç yaklaştıkça daha fazla takım haberi bekleniyor.

Form durumu

Hull City'nin son beş sonucu, üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet gösteriyor. Son maçları 8 Ağustos'ta Eintracht Frankfurt'a karşı oynanan hazırlık karşılaşmasında 2-0'lık yenilgiyle sonuçlandı; bir önceki resmi sonuçları ise 23 Mayıs'ta Championship'te Middlesbrough karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetti. Sezon öncesinde Konyaspor'u 3-0 ve Rizespor'u 2-1 de yendiler; beş maçta yedi gol atarken kalelerinde beş gol gördüler.

Manchester United'ın son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet çıktı. Son karşılaşmaları 12 Ağustos'ta Leeds United ile 1-1 berabere bittikleri maçtı ve United bu maçı penaltılarla kazandı. Ayrıca Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kaldılar ve Atletico Madrid'i 2-1 yendiler; Rosenborg'a karşı alınan 5-0'lık farklı galibiyet ise sezon öncesinin öne çıkan sonucu oldu. United bu beş maçta dokuz gol attı ve dört gol yedi, ancak sezon öncesinin erken bölümünde Wrexham'a karşı alınan yenilgi dikkat çeken bir leke olarak duruyor.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma Şubat 2017'de oynandı ve takımlar Old Trafford'da Premier League'de 0-0 berabere kaldı. Kayda geçen son beş buluşmada daha iyi sicil United'da; iki galibiyet aldılar, Hull ise bir galibiyet elde etti ve iki maç beraberlikle sona erdi. Hull'ün bu serideki tek galibiyeti, Ocak 2017'de Carabao Cup'ta sahasında aldığı 2-1'lik galibiyetti; United ise o eşleşmenin ilk ayağını 2-0 kazandı.