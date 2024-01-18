Acun Ilıcalı, Hull City'nin ilgilendiği Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Ryan Kent ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldızı Ryan Kent ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hull City'nin bir süredir 27 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediği ve iki kulüp arasında transfer görüşmelerinin başladığı bildiriliyordu.

Ancak Acun Ilıcalı, Kent'in 'zihniyet' problemine vurgu yaparak bu transferin suya düştüğünü açıkladı.

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Acun Ilıcalı ne söyledi?

Türk iş adamı ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldızı ile ilgili şunları söyledi:

"Ryan Kent şu anda listemizde yok. Çok iyi bir oyuncu ama olmasını beklediğimiz zihniyette değil. Kariyerini daha net planlamalı.

"Amacımızın kulübümüze katılmaya daha kararlı ve odaklanmış oyuncularla sözleşme imzalamak olduğunu söyleyebilirim.

"Eğer bir oyuncunun kafasında büyük bir karışıklık varsa o zaman onu zorlamaya çalışmam, biz onu zorlamayacağız.

"Oyuncuları zorlamak olumlu bir şey değil. Championship'te Hull City için oynamak isteyen oyunculara odaklanmak bizim için daha iyi."