Hulk, 37 yaşında orta sahadan attığı golle sahaları sallamaya devam ediyor!

Brezilyalı yıldız Hulk, 37 yaşında olmasına rağmen Atletico Mineiro'yu kaleye yaklaşık 40 metre mesafeden kaydettiği golle ayağa kaldırdı.

Deneyimli forvet sol ayağını hala tüm gücüyle kullanıyor

37 yaşında ancak orta sahadan gollerine devam ediyor

Atletico Mineiro'yu inanılmaz bir golle öne geçirdi

NE OLDU? Deneyimli yıldız, Brezilya Serie A'da Atletico Mineiro'yu kaleye yaklaşık 40 metre mesafeden kaydettiği golle Sao Paulo karşısında öne geçirdi. Atletico Mineiro, 4. dakikada Hulk'un gol perdesini açtığı karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

BÜYÜK RESİM: Çin'de geçirdiği beş yılın ardından Atletico Mineiro'ya transfer olan Hulk, 2021'den bu yana Brezilya ekibinin formasını terletiyor. Son iki sezonda takımı için 65 gol kaydetti, bu sezon ise şimdiden 20 golü aştı.

SIRADA NE VAR? Daha önce Porto ve Zenit formaları giyen Hulk, orta sahadan kaydettiği gollerle nam salmış bir isim. 37 yaşında olmasına rağmen şut gücünden bir şey kaybetmemiş gibi görünüyor.