Hugo Lloris'in kolunda ciddi kırık şüphesi!

Tottenham'ın Fransız file bekçisi, takımının Brighton deplasmanında oynadığı maçın başında ciddi bir sakatlık geçirdi ve sahayı sedyeyle terk etti.

ve 'nın kalecisi Hugo Lloris, Londra ekibinin ile oynadığı karşılaşmanın ilk dakikalarında ciddi bir sakatlık geçirdi.

Fransa'nın ile oynayacağı EURO 2020 Elemeleri karşılaşmasının aday kadrosunda da yer alan Lloris, sol kolundan yaşadığı sakatlık sonrası sahayı sedyeyle terk etti.

Brighton atağında kaleye yönelen topu tutmak isterken elinden kaçıran deneyimli eldiven pozisyonun devamında yerde kaldı.

Sol kolundan ciddi bir sakatlık geçiren Lloris'in sakatlanan bölgesinde kırık olabileceği şüpheleri oluştu.

Oksijen maskesi takılan ve sedye yardımıyla sahadan ayrılan Lloris yerini Paulo Gazzaniga'ya bıraktı.

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BT Sport'un edindiği bilgilere göre soyunma odasında acı içinde bağıran başarılı eldiven hastaneye götürüldü.

Tottenham, deneyimli file bekçisini kaybettiği karşılaşmada Brighton'a 3-0 mağlup oldu.

Hugo Lloris, 2019-2020 sezonunda bu maça kadar Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 8 resmi karşılaşmada Tottenham forması giydi.