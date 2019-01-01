Hugo Lloris'in dirseğinde çıkık tespit edildi

Tottenham'ın Brighton'a 3-0 yenildiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Hugo Lloris'in dirseğinin çıktığı açıklandı.

'nin EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 14 Ekim Pazartesi günü karşılaşacağı Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan 'ın kalecisi Hugo Lloris, maçında yedikleri ilk gol pozisyonunda sol kolundan sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Yerini Paulo Gazzaniga'ya bırakan Lloris, uzun süren ilk müdahalenin ardından sahayı sedyeyle terk etmiş ve derhal hastaneye kaldırılmıştı.

Kolunda kırık şüphesi olan Lloris'in sağlık durumuna ilişkin kulübü Tottenham'dan ilk resmi açıklama geldi.

Açıklamada Lloris'in dirseğinde çıkık tespit edildiği ve önümüzdeki günlerde yapılacak tetkiklerle oyuncunun ne zaman sahalara döneceğinin bildirileceği belirtildi.

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Lloris'in yerine Türkiye ile oynanacak maçın aday kadrosuna kalecisi Mike Maignan alındı.

Lloris'in oyundan çıkmasıyla Gazzaniga ile maça devam eden Tottenham, deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

2019-2020 sezonunda bu maça kadar Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 8 resmi karşılaşmada görev alan Hugo Lloris, kalesinde toplam 17 gol gördü.