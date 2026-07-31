Belçikalı teknik direktör Hugo Broos, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Güney Afrika A Milli Takımı'nın başındaki görevinden resmen ayrıldığını açıkladı. Böylece "Bafana Bafana"nın teknik direktörlüğünün başında beş yılı aşkın süre devam eden dikkat çekici bir teknik direktörlük serüveni de sona ermiş oldu.

74 yaşındaki teknik direktör, bu yılın yaz aylarında Güney Afrika'yı tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda eleme turlarına taşımayı başarmış, Kanada karşısında veda etmeden önce son 32 turuna ulaşmıştı.

Broos, sözleşmesinin uzatılmayacağını açıklamak için düzenlediği basın toplantısında bu adımı atmasına yol açan nedenleri şu sözlerle açıkladı: "Ailemden uzun süre uzak kalmam ve Güney Afrika'da yalnız geçirdiğim zorlu anlar, bu zor kararı almaya iten şey oldu." Aynı zamanda teknik direktörlüğü tamamen bırakıp özel hayatına vakit ayırabileceğine de işaret etti.

Bu açıklama, temmuz ayında spor camiasında hâkim olan tartışmaların ardından geldi. Güney Afrika Futbol Federasyonu o dönemde, Broos'un görevden alındığı ya da sözleşmesinin bir yıl daha uzatılması için kendisine teklif sunulduğu yönündeki söylentileri yalanlamak amacıyla iki ayrı açıklama yayınlamıştı.

Güney Afrika Futbol Federasyonu, "X" platformundaki resmî hesabı üzerinden Belçikalı teknik direktöre teşekkür ve takdir mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Teşekkür ederiz teknik direktör Hugo Broos. Minnettar bir ulus seni selamlıyor. Bugün, görevinden ayrılışına tanıklık ederken, Güney Afrika futboluna sunduğun her şey için sana en derin ve en içten minnettarlığımızı ifade etmek için duruyoruz."

Broos, Güney Afrika'yı 2002'den bu yana ilk kez elemeler yoluyla son Dünya Kupası finallerine taşımıştı. Takım, Güney Kore'yi tek golle mağlup edip Çekya ile tek gollü beraberlik yaşamasının ardından ilk grupta ikinci sırayı elde ederek son 32 turuna yükselmeyi başarmış, Dünya Kupası serüveni ise ev sahibi Kanada karşısında karşılıksız tek golle alınan mağlubiyetle sona ermişti.

Hatırlatmak gerekirse, 2021 yılında Afrika Uluslar Kupası'na katılamamanın ardından görevi devralan Broos, 2023 Afrika Uluslar Kupası'nda bronz madalya kazanarak "Bafana Bafana"yı kıtasal kürsülere geri döndürmüştü. Güney Afrika Milli Takımı'nın, Gine ile karşılaşacağı 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerine başlayacağı önümüzdeki eylül ayından itibaren Belçikalı teknik direktörü olmadan yeni bir döneme adım atması bekleniyor.