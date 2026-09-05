Hugo Borst, Ajax - PSV öncesinde Tolu Arokodare’ye çok tepki gösterdi. ESPN’de yayınlanan VriendenLoterij Eretribune programında, Ajax’ın santrforunun sahada gözleri kapalı ve elleri önde dua ettiği görüldü. Borst, “Buna gerçekten kafayı yiyorum” dedi.

Konunun Ajax olması ve dua eden Tolu’nun görüntülerinin gösterilmesi üzerine Borst, “Bu arada ben bunu neden izlemek zorundayım? İnanılmaz derecede rahatsız oluyorum. Dennis Bergkamp’la bir keresinde inanç üzerine konuşmuştum. O da gol attığında Tanrı’ya içinden teşekkür ettiğini söylemişti. Nokta” ifadelerini kullandı.

“Ben de bununla kalınmasını istiyorum. Buna gerçekten kafayı yiyorum. Futbol dünyasında esen bütün o din çılgınlığı. Eskiden pazar sabahı erkenden yataktan aranırdın, sonra da yine İncil’i pazarlamaya gelen öyle bir manyak kapıda belirirdi.”

“Bu da kapı aralığından ayağını sokmanın bir türü. Ben bilime çok yatkın bir insanım ve Tanrı’nın var olduğu bilimsel olarak hâlâ kanıtlanmadığı sürece, bununla kalınmasını tercih ederim. Bu çocuk tabii ki bunu yapabilir ama bence biraz daha azı olabilir.”

Masada bulunan Karim El Ahmadi ise buna şu yanıtı verdi: “Herkes bunu kendi yöntemine göre yapmayı seçiyor. Böyle yapmak istiyorsa, bununla hiç kimseye zarar verdiğini de düşünmüyorum. Bence gerçekten büyük bir mesele değil. Bunu kendisi bilir.”

Borst buna tamamen katılmıyor. “Bunun kamusal alan olduğunu sen de biliyorsun. Kameralar var, çekim yapılıyor. İnançsız biri olarak bunun bazen sarsıcı olabildiğini düşünüyorum, çünkü fazlası oluyor. İnançlı insanlara büyük saygı duyuyorum. Hatta daha da ileri gideyim: İnandığın bir şeye yaslanabilmek bana çok güzel bir şey gibi geliyor.”

“Buna hiçbir itirazım yok. Ama bunu kamuya fazlasıyla yüklediğin anda, mecazi anlamda kapı aralığına ayak koymak oluyor ve Wout Weghorst örneğinde olduğu gibi iş biraz da gösteriye dönüşüyor” diyerek sözlerini noktaladı Borst.