Hugo Borst, Ruben van Bommel hakkında sert açıklamalarının ardından tehdit edildi

Hugo Borst, geçen hafta sonu Ruben van Bommel hakkında yaptığı açıklamaların ardından internette tehdit ediliyor; bunu Algemeen Dagblad'daki köşesinde yazdı.

Van Bommel, Ajax ile PSV arasındaki karşılaşmanın (1-3) son bölümünde Aaron Bouwman'a sert girdi ve Ajax savunmacısı sakat şekilde yerde kaldı. Hakem Sander van der Eijk, PSV'li oyuncuyu sarı kartla cezalandırırken VAR Pol van Boekel müdahale etmedi.

Borst, ESPN stüdyosunda bunun bir "suikast girişimi" olduğunu bile söyledi. PSV'li hücum oyuncusunun yardım alması gerektiği görüşündeydi ve hâlâ da aynı fikirde. Teknik direktör Peter Bosz ise daha sonra Van Bommel'i savundu ve Borst'un eleştirilerinde fazlasıyla ileri gittiğini düşündü.

Bir hafta sonra Borst, AD'deki köşesinde ESPN'deki açıklamalarına dönüp baktı. Gazeteci, bu sözlerinin ardından internette tehdit edildiğini bile belirtiyor.

"İnsanlar seni tehdit ediyor ama sözlerini yerine getirmiyorlar. Sinirleniyorlar, sonra anonim bir hesap açıp nefretlerini kusuyorlar. Kusmukları internette kalıyor ve umarım içlerini dökmüş oluyorlar" diye yazdı.

Borst'un korktuğu falan yok. "Sana gerçekten bir şey yapmak isteyen insanlar seni tehdit etmez. Uyarıda bulunmadan bunu yaparlar. Herkes tehdit ediliyor ve küfür yiyor. Hatta iyi insanlar bile" diyerek devam etti.

"Hakaret ve tehdit değer kaybına uğradı. Bunları kafana takmamalısın. Bırak gitsin, hayatın tadını çıkar" diyerek AD'deki yazısını noktaladı.