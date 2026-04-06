Hugo Borst, Hollanda milli takımında özel bir isim verilmesini savunuyor

Hugo Borst, ligin üçüncü sırasındaki NEC'in en önemli oyuncularından biri olan Bryan Linssen'i tüm sezon boyunca yakından takip ediyor. Algemeen Dagblad gazetesi köşe yazarı, hatta milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın Linssen'i Hollanda milli takımına çağırmasını savunuyor.

Borst, Pazartesi günkü yazısında, artık 35 yaşında olan Linssen hakkında biraz alaycı bir tavır sergiliyor: "Ama Hollanda milli takımı için yaramaz çocukları seçeceksek, o zaman Benidorm Bastards'ı da almamız gerekmez mi?" diye soruyor Rotterdamlı futbolsever yüksek sesle.

Borst, NEC'in Excelsior'u 2-0 yendiği maçın hemen ardından, Linssen'in "hepimizin sevdiği" 35 yaşındaki bir oyuncu olduğu sonucuna varıyor. "O hiçbir zaman bir milli takımda oynamadı. Oynadığı kulüpler sırasıyla: Fortuna Sittard, MVV, VVV, SC Heracles, FC Groningen, Vitesse, Feyenoord, Urawa Red Diamonds ve NEC."

Borst'a göre Linssen, yaşına rağmen henüz zirveye ulaşmış değil. "Onun pozisyonu Kees Smit'inkinden farklı. O bir forvet," diyor Borst, ancak tek seferlik milli olan Smit'in bu yazki Dünya Kupası öncesinde Koeman'ın radarında kalacağını bekliyor.

Borst, Oranje'nin forvet hattı konusunda, özellikle Dünya Kupası'na katılan en iyi ülkelerle karşılaştırıldığında, biraz endişeli. "Linssen de olağanüstü bir oyuncu değil, ama özellikle genişlik açısından iyi bakmak gerekiyor. İstatistikleri iyi. Oranje'de nadir görülen bir şekilde, oyununda derinlik var. Bryan düzenli olarak gol atıyor ve son derece yüksek bir iş ahlakına sahip."

"Akıllı, kurnaz, görünmez itmelerle oynuyor ve evet, Oranje teknik ekibinin şunu söylediğini duyar gibiyim: 'Konferans Ligi finalini kaybedip daha ötesine geçemedi'," diyor Borst, 2022'deki final maçına atıfta bulunarak; o finalde Linssen, Feyenoord formasıyla AS Roma'ya 1-0 yenilmişti. "Ve Linssen cana yakın, güler yüzlü, sosyal ve yardımsever. Wout Weghorst'ta olmayan hemen hemen her şeye sahip."

Borst son olarak, boyu sadece 1,70 metre olan Linssen'in, 1,97 metre boyundaki Weghorst'tan kafayla çok daha güçlü olduğunu öne sürüyor. ''O da benim için fena bir seçim değil tabii. Ama madem sosyal bir yaklaşım sergileyeceğiz, milli takım teknik direktörü: Bryan Linssen'i bir düşünün.''