Youri Baas, Cumartesi akşamı VriendenLoterij Eredivisie’de PSV ile oynanacak kritik maçta Ajax formasıyla ilk 11’de yer alacak. Hugo Borst, ESPN’deki VriendenLoterij Eretribune programında bunun “iyi bir şey” olduğunu söyledi.

Borst, Ajax’ın kadrosuyla ilgili olarak, “Baas’ın yeniden itibar kazanmasına gerçekten çok sevindim” dedi. “Ona yapılan muameleyi skandal buluyorum.”

“Bu çocuk son iki yılda batmakta olan bir gemide olağanüstü performans gösterdi. Farioli’nin de onu boşuna gündemine almadığı ortada.” Geçen hafta, Francesco Farioli’nin çalıştırdığı FC Porto’nun Baas’la ilgilendiği ortaya çıkmıştı, ancak anlaşma sağlanamamıştı.

“Hazırlık döneminde de birkaç kez Baas süre alamadı, bu yüzden Míchel’in onu belki de ilginç bulmadığını düşündüm” diye devam etti Borst.

“Ama şimdi neyse ki bu büyük maçta sahaya sürülüyor. Ben Baas’ın büyük bir hayranıyım. Dolayısıyla bu iyi bir şey.”

Masada bulunan Arnold Bruggink de ona katılıyor. Analist, “Kesinlikle haklı” dedi.

Sezonun başındaki Konferans Ligi ön eleme turlarında Baas sık sık kulübede oturmak zorunda kalmıştı. Ancak şu anda yeniden düzenli bir ilk 11 yeri alacak gibi görünüyor, gerçi bunda Daley Blind’in şu anda yaşadığı sakatlığın da etkisi yok değil.