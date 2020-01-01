Hüseyin Çimşir: Oyunla ilgili problemlerimiz var

Süper Lig'de konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Tranzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir maç sonu açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan 'da teknik direktör Hüseyin Çimşir bahanelerin arkasına sığınmadıklarını dile getirdi.

Hüseyin Çimşir, "2 puanı kaybettiğimiz için üzgünüz, buraya kazanmak için gelmiştik. Oyunla ilgili problemlerimiz var, bölüm bölüm oynuyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Üst üste maça çıkmalarının bahane olmadığını dile getiren genç teknik adam, "Bahane olarak üretmemek lazım. Oyuncu grubu sezon başından bu yana çok fazla maç yaptı. Bunu birebir yorgunlukla bağdaştırmak istemiyorum. Oyun ve oyuncularla ilgili çözüm üretmek istiyoruz ve bununla ilgili de çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

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Çimşir: Konuşamıyoruz, algı oluşturuluyor

Uzatma dakikalarında Anthony Nwakaeme'nin topu filelere gönderdiği pozisyonun ardından maçın hakeminin, VAR sisteminden gelen uyarı sonrası pozisyonu yeniden izleyip golü iptal ettiğinin hatırlatılması üzerine Çimşir, şunları kaydetti:

"Hakem normal oyunda devam ettirdi ama VAR'dan müdahale geldi. Maçtan sonra pozisyonu izlediğimde bizim oyuncunun ilk önce topa müdahale ettiğini gördüm. Ama ağzımız dolu, çok fazla konuşamıyoruz. Konuşunca çok farklı yerlere gidiyor. Yanlış algılar oluşturuluyor. O yüzden bununla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum."