Hüseyin Çimşir: Devre arasında transfer yapmak zor

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, devre arasında kalite ve ekonomik olarak uygun bir isim bulmaları halinde transfer yapacaklarını söyledi.

, Ziraat Kupası Son 16 Turu ilk maçında 'u 2-0 mağlup etti ve tur için avantajı kaptı. Bordo mavililerin başında ilk resmi maçına çıkan Hüseyin Çimşir, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İlklerin her zaman için zor olduğunu dile getiren genç teknik adam, "Benim için de zor oldu ancak kazanmak güzeldi. Mücadelelerinden ve oyunu istemelerinden dolayı oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum, gayet başarılı olduklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Problem çözebilen oyunculardan oluşan bir takımız"

"Oyunun belli bölümlerinde üstün olan taraf bizdik ancak bazen topu tutma konusunda sorunlar yaşadık. Oynadıkça, hazır oldukça daha iyi olacağız. Potansiyeli olan ve saha içinde problem çözebilen oyunculardan oluşan bir takımız. Onların potansiyeli bundan çok daha iyisini yapabilecek durumda. Çalıştıkça, haftalar geçtikçe daha iyi olacağımızı düşünüyorum.Tüm oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum, avantajlı bir skor aldığımız için mutluyuz."

"Devre arası transfer yapmak zor"

"Elimizden geleni yapıyoruz ancak devre arası transfer yapmak biraz güç oluyor. Bazen istediğiniz adamı bulamıyorsunuz, bazen ekonomik olarak zor oluyor. Biz kalite ve ekonomik olarak istediğimiz oyuncuyu bulabilirsek kadromuza katacağız ancak bu bugün mü olur yarın mı olur bilemiyorum. Ancak biz mevcut oyuncularımızla yola devam ediyoruz. Onlar bu işi başarabilecek güçteler, potansiyelleri yüksek ve onlara inanıyoruz. Daha iyi olacaklarını da düşünüyorum."