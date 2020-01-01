Hüseyin Çimşir: Demek ki bu işi beceremedim

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Denizlispor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 32. haftasında , 1-0 öne geçmesine karşın Yukatel deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle döndü.

Bordo mavili ekibin golünü 14. dakikada Ekuban kaydederken ev sahibine galibiyeti getiren golleri Hadi Sacko (46) ve Oscar Estupinan (84) kaydetti.

Lider ile arasındaki puan farkını indirme fırsatını tepen bordo mavili ekipte teknik direktör Hüseyin Çimşir maç sonu taraftarlardan özür diledi.

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Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Çimşir şunları söyledi:

"Kaybettiğimiz için üzgünüz. Trabzonspor camiası ve taraftarından özür diliyoruz. Elimize geçen fırsatı kullanamadık, Denizlispor'u tebrik ediyorum."

"Artık kalan iki maçı oynayıp sonrasına bakacağız. Burada oyuncuyu suçlayacak değilim. Bir hata varsa bana aittir. Demek ki bu işi çok fazla beceremedim."