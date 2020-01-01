Hüseyin Çimşir: Burada bir oyun var ama orada bir gerçek var

Trabzonspor Teknik Direktörü, 2-1 kazanılan Fenerbahçe maçının ardından son günlerde yaşanan olaylara değindi.

Ziraat Kupası Yarı Final ilk maçında , 'yi konuk etti.

Ev sahibi ekip Alexander Sörloth ve Filip Novak'ın attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve 21 Nisan'da oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etti. Fenerbahçe'nin tek golü ise Vedat Muriqi'den geldi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir "Kazandığımız için mutluyuz ama Türkiye’nin yaşadığı sıkıntılı bir ortam var. Askerlerimiz orada savaşıyor şehit oluyor. Futbola ne kadar zaman ayırmamız gerekiyor bunu tartışmak lazım. Burada bir oyun var ama orada bir gerçek var." ifadelerini kullandı.