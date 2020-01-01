Hüseyin Çimşir: Bir eleştiri olacaksa üzerime alırım

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada yapılacak eleştirileri üstlendiğini söyledi.

Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanından 2-2 beraberlikle dönen , liderliği ’e devretti.

Karşılaşmanın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, “İki kere öne geçtik ama maalesef avantajımızı koruyamadık. Oyunun ilk 15 dakikasının başarılı olduğunu düşünüyorum. İlk yarının son dakikasında yediğimiz gol oyun planımızı bozdu. Ancak ikinci yarıya da iyi başladık ve yine öne geçtik. İki tane oyuncunun çıkması bizi etkilemiş olabilir. Ama ne olursa olsun son 15 dakika önde olan takımın bunu koruması gerekiyor. Sonuçta bakıldığında iki puan kaybettik ama yarışa devam ediyoruz. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Burada eğer bir eleştiri olacaksa bunu üzerime alırım” dedi.

Sakatlıklar ile ilgili de konuşan Çimşir, “Uğurcan Çakır’în durumu yarın daha net belli olur. Kasığında bir problem vardı. Onu mecburen değiştirmek zorunda kaldık. Abdülkadir Ömür’ü de mecburen oyundan almak zorunda kaldık. Birkaç oyuncumuz ile ilgili sakatlık sıkıntımız var. Ama sezonun sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.