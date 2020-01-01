Hüseyin Çimşir: "Avantaj kaybettik..."

Hüseyin Çimşir, Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamalarda kötü oynadıklarını söyleyerek zirve yarışında avantaj kaybettiklerini söyledi.

Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmalarında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan 'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Hüseyin Çimşir kalan haftalarda tüm maçlarını kazanmak istediklerini belirtirken, "Oyunla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Kötü oynadık, berabere kaldık. Önümzüde 5 hafta var, kazanarak devam etmek istiyoruz. Son iki haftada 4 puan bıraktık, avantaj kaybettik. Sezon sonunda ne olacağına bakacağız." diye konuştu.