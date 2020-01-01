Hüseyin Çimşir: "Avantaj kaybettik..."
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AA
Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmalarında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir maçın ardından açıklamalarda bulundu.
beIN Sports'a konuşan Hüseyin Çimşir kalan haftalarda tüm maçlarını kazanmak istediklerini belirtirken, "Oyunla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Kötü oynadık, berabere kaldık. Önümzüde 5 hafta var, kazanarak devam etmek istiyoruz. Son iki haftada 4 puan bıraktık, avantaj kaybettik. Sezon sonunda ne olacağına bakacağız." diye konuştu.