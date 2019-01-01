Hürser Tekinoktay: Beşiktaş sahipsiz kalmaz

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, diğer üç adayın 19 yıllık anlayışın devamı olduğunu belirtti.

Beşiktaş Kulübünde 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa adaylığını koyan Hürser Tekinoktay, diğer üç adayın 19 yıllık anlayışın devamı olduğunu ve kendilerinin bir spor modeliyle başarıya ulaşacaklarını söyledi.

Tekinoktay, Akatlar'daki No: 1903'te düzenlediği basın toplantısında projelerini tanıttı.

"Beşiktaş sahipsiz kalmaz." diyen Tekinoktay, "Dışarıdan da para koymak gerekirse koyarız, zorlukları aşarız." dedi.

Beşiktaş'ın sıkıntılarını aşması için bu sezon futbolda şampiyon olması gerektiğini vurgulayan Tekinoktay, "Bir laf vardır, 'işi iyi bilen yapar' diye, biz bu işi iyi yapıyoruz. Göreve gelirsek şampiyonluk için her şeyi yapacağız. Şampiyon olmazsak Şampiyonlar Ligi'ne gitmemiz lazım." diye konuştu.

Bir yıl geçmeden üçüncü kez kulüpte seçime gittiklerine dikkati çeken Tekinoktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun kulübün giderlerine negatif katkısı oluyor. Başkanın istifa ettiğini öğrenince böyle olmaması gerektiğini düşündüm. Basit çözüm arayışlarına gidilmemesi gerektiğini söyledim. Apar topar gitti. Bir önceki başkanımız federasyonu bahane etse de nahoş durumlar vardı. Üç başkan da bu şekilde bırakıyor. Koşa koşa, kaça kaça gidecek atmosfer oluyor. 116 yıllık spor kulübünde bize uygun olmayan gelenek. Tamamen gelenek haline gelmemesi için başkanın bırakmasını istemiyordum."

Diğer başkan adaylarını önceki seçimde ortaya çıkmamalarından dolayı eleştiren Tekinoktay, "Seçim gününde karar vermeyen bazı adaylar ve destekçileri olağanüstü halde 'buradayız' demeliydi. Mayısta hadi girmediniz, Fikret Orman'ın istifa kararının hemen ertesi günü karar vermeniz gerekiyordu. Bizim 20 yılın planlamasını yaparak, ittifakla seçime girmemiz daha güzel olurdu. Ama seçim siyaset arenasına çevrilmiş. Kulübümüz zaten israftan buraya geldi. 5 ay maaşını alamayan personel var. Bazı oyuncular, maaşlarını ödemediğimiz için serbest kaldı. Bu isimlerden biri Pepe. Seçim giderini Pepe'ye verseydik savunmada kısa boylu Medel'i oynatmak zorunda kalmazdık ve belki şampiyonluğa gidebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Trajikomik süreç"

Beşiktaş'ın başkan adayı Tekinoktay, kulübün mali yapısının kötü olduğunu kaydeden Tekinoktay, şu ifadeleri kullandı:

"Trajikomik süreç. İsmail Ünal'ın, Serdal Adalı'nın, Ahmet Nur Çebi'nin, 19 yılın temsilcileri olan adayların, hesap sorma sözleri oluyor. Asbaşkanlarımızın 'hesap soracağız' ibaresini komik buluyorum. Kendilerinden nasıl hesap soracaklar, bilmiyorum. Kendi yönetimlerini ibra etmişler, bir önceki yönetimi ibra etmişler. Ben 2008'den beri hiçbir yönetimi ibra etmedim."

"Bu sistem çöktü, üretmemiz gerekiyor"

Sürekli bir borçlanma modeliyle hareket edilmesini eleştiren Tekinoktay, "Bu sistem çöktü, üretmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Hürser Tekinoktay, son 17 yılda 1 milyar dolar harcandığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Yılda 50 milyon lira tasarruf yapılsaydı 350 milyon olurdu. Şimdi kardaydık. Aras Özbiliz ile sözleşme yaptık sonra feshettik. Aras'ın maliyeti 7-10 milyon avroya geliyor. 7 dakika oynamadı niye 10 milyon verdik. Beşiktaş'ı buna muhtaç ediyorsanız o parayı getireceksiniz. Transferde modelleri yok. Eski fotoğrafçı, eski inşaatçı, eski restoran işletmecisi, bunlar transfer yapabilir mi? Yedi yıldır Beşiktaş yönetiminde bir kişi altyapıya gidip yetenekli oyuncu olup olmadığını sormamış, Matej Mitrovic'e 8 milyon verdiler. Arabesk modellerle, inşaatçılarla, iş adamlarıyla, restoran işletmecileriyle futbol yürümez."

Kulüpteki 5 bin 268 kişinin üyeliğiyle ilgili polemiklere değinen Tekinoktay, 100 bin üyeye çıkmaları halinde bunun sorun olmayacağını vurgulayarak, "100 bin üye olursa o kişiler zaten ayıklanır. Bedavadan üyelik yok. Futbol AŞ'den hisse alacaklar. Amacımız zaten büyümek. Büyüdüğümüzde sorun kalmaz. Ama başka biri o üyelerin parasını vermesin. Bin kişinin parasını ödeyenler de disiplin cezası alacak." şeklinde görüş belirtti.

Tekinoktay, kulüp üyelerinden ceza alanlar için genel af çıkaracaklarını ve Beşiktaş'ın yararına tüzük değişikliği yapacaklarını dile getirdi.

"Koalisyon yapabiliriz"

Beşiktaş'ın menfaatleri için birleşmeye karşı olmadığını anlatan Tekinoktay, "Koalisyon yapabiliriz. Kulübün menfaatine olacaksa yaparız. Bunun için denetleme raporlarının açıklanmasını istiyoruz. Fulya davasında kulübün lehine dosyaların açıklanmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

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Halka açılmak istediklerinin altını çizen Tekinoktay, şu görüşleri paylaştı:

"Biz veya gibi değiliz. Galatasaray daha aristokrat yapıdadır. Fenerbahçe daha popülist söylemler içinde gündemi belirlemeye çalışır. Beşiktaş ise 'deki tüm çarşısıyla, emeğiyle halkı temsil eden kulüptür. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım grupları bitirdi. Derneklerin oy pazarlığını bitirdi. Üye sayısını artırdı. Getirdiği demokrasi Aziz Yıldırım'ı görevden almıştır. Suç işleyen faillerin ortaya çıkması lazım. Kasaya bir lira koyup iki lira alanların ihraç edilmesi gerekiyor. Birleşme şartlarımızdan biri bu. Ana prensiplerimizde birleşirsek ne istiyorlarsa yaparım. İsterlerse çekilirim. Başkanlık kriteri yakışıklılık değil; şeffaflık, dürüstlük, donanımlı olmak ve dediğini yapmaktır."

Seçimdeki şansını değerlendiren Hürser Tekinoktay, oy veren sayının artması halinde kazanacak tarafın kendileri olacağını sözlerine ekledi.