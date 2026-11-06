Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, Horoz takımın başına geçmesinin ardından ikinci kadrosunu bugün cuma günü açıkladı. Bu kadro, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları kapsamında önümüzdeki dönemde oynanacak İtalya ve Türkiye maçları için hazırlandı.

Bu kadro, geçen eylül ayında beklenen ilk açıklamanın ardından geldi; Zidane, yaklaşan uluslararası arada Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü sürdürüyor. Horoz takım, bu ayın 12 Kasım'ında İtalya'ya konuk olacak, ardından 15 Kasım'da Türkiye'yi ağırlayacak. Turnuvanın çeyrek finaline yükselme biletini belirleyecek bu iki kritik maçta Fransa'nın bir sonraki tura resmen geçişini garantilemesi için beraberlik yeterli olacak.

Real Madrid'in eski teknik direktörü, sakatlık nedeniyle çok sayıda temel oyuncunun yokluğu nedeniyle mevcut uluslararası arada birçok zorlukla karşı karşıya; zira William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (Roma), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ve Esteban Lepaul (Rennes) kadroda yer almıyor.

Yoklar listesine, cezası nedeniyle Milan forması giyen Dayot Upamecano da ekleniyor. Oyuncu İtalya karşısındaki maçta forma giyemeyecek. Bu durum, Zidane'ı sayısal eksikliği telafi etmek için yeni yüzlere ve geri dönen isimlere başvurmaya yöneltti.

Kadroya, forvet Pablo Pagis'in A Milli Takım'daki ilk çıkışı için davet edilmesi büyük bir sürpriz oldu. Buna ek olarak Aurélien Tchouaméni, Horoz takımın orta sahasına geri döndü; sakatlanan Koundé'nin yokluğunu telafi etmek için Malo Gusto yer aldı. Ayrıca Andy Diouf, Jérémy Jacquet ve Lucas Da Cunha da kadroya çağrıldı.

Hücum hattında ise Zidane, Kylian Mbappé ve Michael Olise ikilisinin golcü kimliğine güveniyor; buna ek olarak Bradley Barcola, Désiré Doué ve geri dönen Marcus Thuram da bulunuyor. Orta sahada ise Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Adrien Rabiot ve Warren Zaïre-Emery, Tchouaméni ile birlikte, tur atlama biletini kapmak için mücadele edecek 23 kişilik kadroda yer alıyor.

Fransa, 10 puanla A Grubu'nun zirvesinde yer alırken, İtalya 7 puanla ikinci sırada bulunuyor ve 6 puanlı üçüncü Belçika'nın önünde yer alıyor. Türkiye ise hiç puan almadan sıralamanın sonuncusu konumunda.

İşte Fransa'nın kadrosu:

Kaleciler: Mike Maignan (Milan) - Guillaume Restes (Toulouse) - Robin Risser (Lens)

Savunma hattı: Andy Diouf (Inter Milan) - Malo Gusto (Chelsea) - Jérémy Jacquet (Liverpool) - Pierre Kalulu (Juventus) - Ibrahima Konaté (Real Madrid) - Adrien Truffert (Bournemouth) - Dayot Upamecano (Bayern Münih) - Leny Yoro (Manchester United)

Orta saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid) - Rayan Cherki (Manchester City) - Lucas Da Cunha (Como) - Adrien Rabiot (Milan) - Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) - Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Hücum hattı: Bradley Barcola (Liverpool) - Désiré Doué (Paris Saint-Germain) - Kylian Mbappé (Real Madrid) - Michael Olise (Bayern Münih) - Pablo Pagis (Paris FC) - Marcus Thuram (Inter Milan)