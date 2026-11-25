Neom'un Fransız teknik direktörü Christophe Galtier, Suudi Arabistan Roshn Ligi'ndeki merakla beklenen maç öncesinde Al Ittihad'ın hücum gücünü kabul etti, ancak rakibi karşısında geri çekilmeyi reddetti.

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Al Ittihad, Roshn Ligi'nin 13. haftasında öbür gün, cuma günü Cidde'deki Prens Abdullah Al Faisal Spor Kompleksi Stadı'nda Neom'u konuk edecek.

Galtier, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında yaptığı ve Suudi Arabistan gazetesi Al Riyadiyah'nın aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Hızlı ve direkt oyun, en belirgin güçlü yanlarımızdan biri."

Fransız teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak rakibi daha fazla efor sarf etmeye zorlamak, kendi oyun temposumuzu kabul ettirmek ve gol fırsatları yaratmak için maçın bazı bölümlerinde topa sahip olmamız da gerekiyor."

Galtier ayrıca şunları ekledi: "İlk 11'i belirlemek için henüz erken. Fiziksel açıdan çok yüksek bir tempoya sahne olan Al Duhail maçının ardından geçen 48 saat içinde bazı oyuncuların ne ölçüde toparlandığını değerlendirmek istiyorum."

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Neom, dün (salı) Körfez Kulüpler Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Katar ekibi Al Duhail'e 3-2 mağlup olmuştu.

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Öte yandan Fransız teknik adam, iki takım arasında geçen nisan ayında oynanan ve Neom'un Roshn Ligi'nde Al Ittihad'ı 4-3 yendiği son maç hakkında da konuştu.

Galtier bu konuda şöyle konuştu: "O gün çok iyi bir performans sergilememize rağmen (geçen maçla yaklaşan maç arasında) bir karşılaştırma yapmak zor. İki takımın kadrosunda da büyük değişiklikler oldu ve artık geçen sezondan farklı özelliklere ve imkânlara sahipler."

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Söz konusu maçta Al Ittihad, Portekizli teknik direktör Sergio Conceição yönetimindeydi. Conceição geçen sezonun sonunda takımdan ayrılmış, yerine Alman Jens Wissing göreve gelmişti.

Fransız teknik adam son olarak Al Ittihad'ın bu sezon pek çok önemli gol atabildiğini hatırlatarak rakibin hücum gücünü övdü ve takımın kilit oyuncularının mümkün olan en iyi şekilde kontrol altında tutulması gerektiğinin altını çizdi.

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Bu sezon Al Ittihad hücumunda Faslı Youssef En-Nesyri ve Nijeryalı George Ilenikhena'dan oluşan yabancı ikili parlıyor. İki oyuncu da sezon başından bu yana en iyi performanslarını sergiliyor.

En-Nesyri, Suudi Arabistan ekibinde forma giydiği 17 maçta 8 gol atıp 2 asist yaparken Ilenikhena 16 maçta 9 gol ve 3 asist kaydetti.

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Genel olarak Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde iyi bir performans sergileyen Al Ittihad, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle topladığı 24 puanla puan tablosunda beşinci sırada bulunuyor ve lider Al Hilal'in 6 puan gerisinde yer alıyor.

AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te ise Al Ittihad, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 7 puanla Batı Grubu'nda dokuzuncu sırada bulunuyor. Takım bu süreçte 2 maçta da mağlup oldu.

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Al Ittihad ayrıca son 32 turunda Al Najma'yı 3-0 yenerek Kral Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Takım, gelecek yıl 12 Ocak salı günü Al Jabalain ile karşılaşmaya hazırlanıyor.