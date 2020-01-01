Hristo Stoichkov: "Guardiola'nın Barcelona'daki işi kolaydı"

Hristo Stoickhov, Pep Guardiola'nın Barcelona'da başına geçtiği kadroyu Frank Rijkaard'ın inşa ettiğini söyledi.

'nın unutulmaz yıldızlarından Hristo Stoichkov, eski takım arkadaşı olan Pep Guardiola'nın Katalan devindeki teknik direktörlük döneminden bahsederken sesi getirecek yorumlarda bulundu.

2008'de Barcelona'da Frank Rijkaard'ın yerine göreve getirilen Guardiola kulübe , Samuel Eto'o, Xavi, Andres Iniesta ve Carles Puyol gibi yıldızların eşliğinde üç kulvarda kupa kazandırmıştı.

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Guardiola, 2012'de görevinden ayrılana dek Barcelona'ya 14 kupa kazandırmış ve bir yıl aradan sonra 'in başına geçmişti.

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Mirror'a açıklamalarda bulunan Stoichkov, "Guardiola göreve geldiğinde Barcelona kadrosu tamamen pişmişti. İşi kolaydı ve ayrıca kulübün altyapı sistemine de fazlasıyla hakimdi. Frank Rijkaard'ın oluşturduğu kadroyu Guardiola devraldı. Rijkaard'dan sonra Guardiola olmasa da bu kadro çok büyük işler başaracaktı." dedi.

Stoichkov, Guardiola'nın en büyük rakibi olarak gösterilen ve antrenörlük kariyerine Barcelona'da yardımcı olarak başlayan Jose Mourinho için ise şöyle konuştu: "Çok zeki bir adam. Antrenmanların her detayıyla, ısınma hareketleriyle bile ilgilenirdi. Her zaman elinde bir kağıt ve kalem bulundurur ve sürekli notlar alırdı."