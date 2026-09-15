Howard Webb, Manchester derbisi skandalının kara kutusunu açıyor

İngiltere Premier Lig hakemlerinin yönetiminden sorumlu "Pro Ref" kuruluşuna bağlı Hakem Komitesi Başkanı Howard Webb, geçtiğimiz Pazar günü Old Trafford'da oynanan derbide Erling Haaland'ın Manchester City lehine golünün sayılmasına yol açan tartışmalı hakem kararının perde arkasına dair ilk resmi açıklamasını yaptı.

Gol, başlangıçta City forvetinin ofsayt konumunda olduğu gerekçesiyle iptal edilmiş, ardından video teknolojisi (VAR) devreye girerek bayrağı iptal etmiş ve golü geçerli saymıştı; oysa takım arkadaşı Enzo Fernandez açık bir ofsayt konumundaydı ve doğrudan oyuna müdahale ediyordu. Bu durum, kuruluşun golün verilmesinde ağır bir hata bulunduğunu resmen kabul etmesine neden oldu.

Maç hakemleri ile video odası arasındaki ses kayıtlarını yayınlayan "Match Officials Mic'd Up" programının ilk bölümünde konuşan Webb, Premier Lig'in resmi internet sitesine göre şunları söyledi: "Bu olayda hatayı kabul etmenin önemli olduğunu hissettik; çünkü saha içinde bayrakla cezalandırılan Erling Haaland'ın ofsayt konumunda olmadığını biliyoruz, ancak Enzo Fernandez'in ofsaytta olduğunun ve neredeyse kesin bir şekilde Manchester United savunmasına, büyük olasılıkla kaleciye de müdahale ettiğinin de farkındayız."

Webb, üzüntüsünü dile getirerek şunları ekledi: "Bu sonuç yüzünden büyük bir hayal kırıklığı yaşadım ve herkes bu duyguyu bizimle paylaşıyor; başta hakem ekibinin kendisi olmak üzere. Onlar yaptıkları işten gurur duyuyorlar ve bu eksiklikten sonra şu anda acı çekiyorlar; uluslararası ara sona erene kadar maç yönetiminde yer almayacaklar."

Webb, Manchester United yönetimiyle doğrudan iletişime geçildiğini açıkladı: "Manchester United ile iletişime geçtik ve bu tür durumlar yaşandığında her zaman yaptığımız gibi hatayı kabul ettik. Bu hatalar çok sık tekrarlanmıyor, ancak şeffaflığa ve netliğe önem veriyoruz; bu nedenle kulüp yetkililerine tam olarak ne olduğunu açıklamak için ses kayıtlarını ve video görüntülerini oynattık. Doğru karara ulaşamamamıza neden olan prosedür hatasını anlamak için bu olayı gözden geçireceğiz."

Fernandez'in topa dokunmamasına rağmen ofsayt sayılmasının teknik gerekçesine ilişkin Webb şunları açıkladı: "Fernandez topa gerçekten dokunmadı, dolayısıyla dokunma yoluyla doğrudan ofsayt kavramını işlemedi, ancak kural temas olmadan da ofsaytı cezalandırıyor; orta topu geldiğinde Fernandez'in açıkça topa doğru hamle yaptığını ve ona çok yaklaştığını görüyoruz."

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Webb, United'ın defans oyuncusu ve kalecisi üzerindeki doğrudan etkiyi açıklamayı sürdürdü: "Bu hamle, yanında bulunan defans oyuncusu Lisandro Martinez'i doğrudan etkiledi ve müdahale edip topu uzaklaştırmasını engelledi; ayrıca kaleci Senne Lammens'i de etkiledi. Lammens ne doğal şekilde hamle yapabildi ne de Fernandez'le çarpışma olasılığına hazırlanabildi; bu da top Fernandez'in yanından geçip Haaland'ın filelere gönderdiği anda onu doğru konumundan çıkardı."

VAR hakeminin Fernandez'in müdahalesini neden görmezden geldiğine gelince Webb şunları söyledi: "VAR hakemi incelemesine başladığında, yarı otomatik ofsayt teknolojisi aracılığıyla, karşı taraftaki defans oyuncusu Patrick Dorgu'nun kapaması sayesinde Haaland'ın 3 santimetre farkla doğru konumda olduğunu tespit etti. İşte tam burada hakem, aşırı biçimde Haaland'a odaklanma tuzağına düştü ve golün tamamen geçerli olduğunu varsaydı."

Webb, teknoloji odasındaki başarısızlığın perde arkasını açıklamayı şöyle sürdürdü: "Görüntü tam uygulama üzerinden tekrar izlendiğinde, hakem Fernandez'in konumunun bütün etkisini değerlendirmedi; yalnızca topa dokunup Haaland'a pas verip vermediğini kontrol etmekle yetindi. O anda 'dar görüş' olarak bilinen duruma yakalandı ve tamamen Haaland'a odaklandı. Odadaki ekibin geri kalanının onu bu dar tünelden çıkarmak için müdahale etmesi gerekiyordu, ancak maalesef bu gerçekleşmedi."

Bununla bağlantılı olarak Webb, City oyuncusu Phil Foden'ın Bruno Fernandes'e attığı tekmenin ardından hakem Michael Oliver'ın Foden'ı kırmızı kartla oyundan atma kararını savundu ve Portekizli oyuncunun da atılması yönündeki talepleri reddederek şöyle açıkladı: "Fernandes'in davranışı, şiddet içeren bir hareketten çok düşüncesizliği yansıtıyordu; şiddet içeren davranış aşırı ya da vahşi güç kullanımını gerektirir. Görüntü normal hızda dikkatlice incelendiğinde bu unsurları bulamıyoruz, dolayısıyla ihlal yalnızca sarı kartı gerektiriyordu."

Hakem Komitesi Başkanı, Fernandes'e sarı kart gösterilmesini talep etmek için VAR'ın müdahale edebileceği bir alan bulunmadığına dikkat çekti; zira hakem olayı saha içinde görmüş ve Foden hakkındaki yönetsel cezasını uygulamıştı.