Houston Dynamo patronundan Lionel Messi'ye: "Gerçekten umrumda değil"

Inter Miami, Lionel Messi'nin yokluğunda kupadan olurken Houston Dynamo Teknik Direktörü, Arjantinlinin eksikliğini önemsemediğini söyledi.

Inter Miami, Houston Dynamo'ya 2-1 kaybetti

Messi kadroda yer almadı

Houston Dynamo patronu Ben Olsen bu eksikliği önemsemiyor

NE OLDU? Inter Miami, Houston Dynamo karşısında Amerika Açık Kupası (U.S. Open Cup) finaline çıkarken Lionel Messi sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Arjantinlinin yokluğunda Inter Miami kupaya uzanamadı ve Houston Dynamo rakibini 2-1 mağlup ederek zafer yaşayan taraf oldu.

NE SÖYLENDİ? Maçın ardından Houston Dynamo Teknik Direktörü Ben Olsen, CBS Sports'a Lionel Messi'nin yokluğunu önemsemediğini söyledi: "Maç içinde her zaman yüksek seviyede oynamanız mümkün değil. Takımın işi zordu. Çok fazla kaliteli oyuncuya karşı oynuyoruz. Inter Miami'nin bir, iki oyuncusu eksikti ama bu umrumda değil. Gerçekten umrumda değil."

SIRADA NE VAR? Inter Miami, geçtiğimiz Temmuz ayında takıma katılan Lionel Messi'nin yokluğunda çıktığı dört maçın ikisini kazandı. Lionel Messi'nin ekibi, bir sonraki maçını 1 Ekim'de MLS'te NYCFC'ye karşı oynayacak. Arjantinli yıldız da sakatlığının geçmesini ve takıma geri dönmeyi umacak.