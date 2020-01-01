Houssem Aouar, Lyon'da kaldığı için mutlu

Arsenal’a transferi gerçekleşmeyen Houssem Aouar, kulübünde kaldığı için üzgün değil mutlu olduğunu söyledi.

Avrupa’nın dev kulüpleri Olympique forması giyen Houssem Aouar ile ilgileniyor.

Premier Lig ekibi , bu futbolcu ve kulübüyle masaya oturmuş ancak görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.

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TF1’e konuşan Fransız orta saha oyuncusu, “Lyon’da kaldığım için mutluyum. Burası benim şehrim, benim kulübüm. Lyon’u temsil etmek bana gurur veriyor. Gönlümdeki takım Arsenal veya başkası değildi” diye konuştu.

Daha fazla takım

Tamamen Olympique Lyon’un başarısına odaklandığını söyleyen Aouar, “Bu sezonki hedefimiz üç kulvarda da şampiyonluğa ulaşmak. Lyon, ’nın en büyük kulüplerinden biri. Her zaman zirveyi hedeflemeliyiz” dedi.

22 yaşındaki yıldızın kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.