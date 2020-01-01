Houssem Aouar, Lyon'da kaldığı için mutlu
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Avrupa’nın dev kulüpleri Olympique Lyon forması giyen Houssem Aouar ile ilgileniyor.
Premier Lig ekibi Arsenal, bu futbolcu ve kulübüyle masaya oturmuş ancak görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.
TF1’e konuşan Fransız orta saha oyuncusu, “Lyon’da kaldığım için mutluyum. Burası benim şehrim, benim kulübüm. Lyon’u temsil etmek bana gurur veriyor. Gönlümdeki takım Arsenal veya başkası değildi” diye konuştu.
Tamamen Olympique Lyon’un başarısına odaklandığını söyleyen Aouar, “Bu sezonki hedefimiz üç kulvarda da şampiyonluğa ulaşmak. Lyon, Fransa’nın en büyük kulüplerinden biri. Her zaman zirveyi hedeflemeliyiz” dedi.
22 yaşındaki yıldızın kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.