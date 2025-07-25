'Hoşuma gitmiyor!' Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Jhon Duran'dan flaş Osimhen ve şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Jhon Duran, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Jhon Duran, Türkiye'deki ilk röportajında Anadolu Ajansı'na önemli açıklamalar yaptı.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Duran, Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olmak istediğini aktardı. İyi bir kamp çalışması gerçekleştirdiklerini belirten ve Fenerbahçe'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Duran, "Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olma geleneğini daha önce duymamıştım ama tabi ki Galatasaray'a karşı Fenerbahçe formasıyla gol atmak isterim. Bu hoşuma giden bir hedef, gol atmak istiyorum ve ben de gerçek bir Fenerbahçeli olmak istiyorum." dedi.

'Şampiyonluk için buradayım'

Sarı-lacivertli takıma şampiyonluk hedefiyle geldiğini dile getiren Duran, "Şampiyonluk için buradayım. Çünkü benim için en önemlisi kupalar kazanmak. Evet profesyonel kariyerimin başındayım, henüz bir şampiyonluk yaşamadım ama umarım ilk şampiyonluğumu burada yaşarım ki zaten ben de bu hedef doğrultusunda buraya geldim." değerlendirmesinde bulundu.

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Karakterine ilişkin soruları da yanıtlayan Duran, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Evet ben eğlenmeyi, gülmeyi seven bir insanım. Bu anlamda taraftarlarımızın bana benzediğini düşünüyorum. Ben her zaman böyle insanlarla vakit geçirmeyi severim ki hep birlikte çok güzel anılar geçireceğimize dair hiçbir şüphem yok."

Jhon Duran, birçok takımdan teklif almasına karşın sözünü tutarak Fenerbahçe'yi tercih ettiğini dile getirdi.

Sarı-lacivertlilere transferi sürecinde Manchester United'dan aldığı teklife ilişkin soru üzerine 21 yaşındaki golcü, "Buraya gelmemde önemli etken kulübün sunmuş olduğu projeydi. Şampiyon olmak için istekli olmalarıydı. Aynı zamanda benim söz vermiş olmamdı çünkü ben sözünün eri bir insanım. Söz verdiğim zaman onu yerine getiririm. Buraya gelmek istedim ve şimdi buradayım, burada olduğum için mutluyum. Ben her zaman gerçek, sözünün özü bir insan olmayı severim ve buraya gelirken de bu sözü verdim. Takımıma yardım etmek için buradayım." değerlendirmesinde bulundu.

'Duran Emmi diye çağırıyor'

Jhon Duran, tanıtım videosunda Kurtlar Vadisi dizisindeki "Duran Emmi" karakterinin kullanılmasına ilişkin ise, "(Duran Emmi) Daha önce duymamıştım tabi ama geldiğim andan itibaren her gün insanlar bana bu şekilde hitap ediyorlar. Dolayısıyla ben de o dizi karakterini çok iyi bir şekilde biliyorum. Belirtmiş olduğum gibi bu benimle bağdaştığı için artık insanlar beni bu şekilde çağırıyor." şeklinde görüş belirtti.

Kolombiyalı golcü, 10 numaralı formayı kendisinin tercih ettiğini belirtti.

Kariyeri boyunca 9 numaralı formayı giydiğini hatırlatan Duran, "Forma numaramda bir değişiklik yapmak istedim. Daha önce 9 numarayı giyiyordum ama bu sefer bir değişiklik yapmak istedim. 10 numara da müsaitti ve 10 numara müsait olduğu için bu numarayı seçmek istedim. Hangi numarayı giydiğimden bağımsız benim için önemli olan iyi bir performans sergileyip benden bekleneni yerine getirebilmek." ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu, gol sevinçlerine de değinerek, "Çok fazla farklı gol sevincim var. Tabi ki maça göre, ana göre, değişiklik gösterebiliyor. Umarım çok fazla gol atma imkanım olur ve taraftarların da sevmiş olduğu biçimde gol sevinçlerimi kutlarım." diye konuştu.

Jhon Duran, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı özlediğini dile getirdi.

'Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı özledim'

Kulüp olarak lig aşamasına kalmayı amaçladıklarını anlatan Duran, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı özledim. Bizler de kulüp olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. O turnuvaya katılmak istiyoruz çünkü bana göre kulüpler bazındaki en önemli turnuva Şampiyonlar Ligi. Bizler de Şampiyonlar Ligi'nde olup, orada iyi bir imaj sergilemek istiyoruz." diye konuştu.

Sosyal medyada Galatasaray'ın transfer gündemindeki santrfor Victor Osimhen ile kıyaslanmasına ilişkin Duran, şunları kaydetti:

"Bu tarz kıyaslamalar benim hoşuma gitmiyor. Sonuçta hepimizin farklı bir yolu var, farklı bir stili var. Ben de kendime göre özgün bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarz kıyaslamaları sevmiyorum. Tabi kendisi çok iyi bir oyuncu, bu oyuna dair tutkuları olan bir oyuncu ama herkesin kalitesi herkesin özellikleri farklı. Ne o benden üstün ne de ben ondan üstünüm diyebilirim. İkimiz de kulübümüz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışan futbolcularız. Umarım karşılaştığımız maçlarda da taraftarlar açısından iyi bir şov olur ve herkes bundan keyif alır."

'İdolüm Ibrahimovic'

jhon Duran, İsveçli dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'i kendine idol olarak aldığını söyledi.

Bu sezon kendine bir gol hedefi koyduğunu da aktaran Duran, "Tabi bir hedefim var ama bu aslında benim kendi içimde belirlemiş olduğum bir hedef. Bunu da kendime saklamak istiyorum. Gol sayım hedeflediğimden az olur, çok olur göreceğiz ama tabi belirlemiş olduğum bir hedefim var. Bir santrfor olarak Zlatan Ibrahimovic'i idol görüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Duran, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya ilişkin şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

"Cristiano Ronaldo ile dışarda çok fazla vakit geçirme fırsatım olmadı. Saha içerisinde çok fazla vakit geçirdik ki futbolcu olarak inanılmaz bir oyuncu. Saha içerisinde soyunma odasında vakit geçirdik. Kendisi normal bir insan ama sokakta dışarda çok vakit geçiremedik. Kendisini insan olarak tanımaktansa oyuncu olarak daha fazla tanıdığımı söyleyebilirim ama soyunma odasında ve saha içerisinde hem çok iyi bir insan hem de iyi bir futbolcu."