Hossam Hassan şüphe uyandırıyor: Avustralya karşısında Salah’ı riske atmayacağız

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Muhammed Salah’ın Dünya Kupası’nın 32’li turunda Avustralya ile oynanacak maçta bir şekilde sahaya çıkacağını doğruladı.

Mohamed Salah, grup aşamasının son maçında İran ile oynanan karşılaşma sırasında sakatlık yaşamıştı.

Yapılan tetkikler, Salah’ın arka bacak kasında gerilme yaşadığını ortaya koydu ve Mısır Futbol Federasyonu, 34 yaşındaki oyuncunun sakatlığın hemen ardından bir tedavi programına başladığını duyurdu.

Husam Hassan, Salah'ın geçen Çarşamba günü takım antrenmanlarına kısmen katılmaya başlamadan önce, hafta boyunca fizyoterapi seanslarına girdiğini ve sağlık ekibi tarafından değerlendirildiğini açıkladı.

"The Athletic" sitesi, basın toplantısı sırasında Hossam Hassan'ın açıklamalarını yayınladı; Hassan, Salah'ın oynamaya hazır olduğunu doğruladı, ancak nasıl bir şekilde sahaya çıkacağına dair kesin bir karar vermedi.

Mısır Milli Takımı teknik direktörü, “Salah çok hevesli bir oyuncu ve takıma katkı sağlamayı çok istiyor, ancak %100 hazır olduğundan emin olmadıkça onu riske atmayacağım” dedi.

"Maça ilk 11'de başlayacağından emin değilim, ancak onu oyuna sokmayı planlıyorum" diye ekledi.

Salah’ın yeterince takdir edilip edilmediği yönündeki bir soruya yanıt olarak ise, “Onunla çalışmaktan çok şanslıyım ve şu ana kadar birlikte başardıklarımızdan son derece memnunum” dedi.

"Salah’ı hem taktiksel hem de teknik açıdan mükemmel bir şekilde kullanabildim ve o, belki de insanların ondan şimdiye kadar beklediklerinin ötesine geçti. Ondan daha hücumcu bir oyun tarzı gördük; o, dünyanın en önemli oyuncularından biri" diye ekledi.