Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörü Hüsam Hasan'ın yaşadığı olay, Kuzey Sahil'de (Mısır'ın kuzeyi) bir mekânda meydana gelen kavganın ayrıntıları geniş çapta yayıldıktan sonra birçok İspanyol medya kuruluşunun ilgi odağı hâline geldi. Raporlar, teknik direktörün baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldığından söz etti; olay Mısır'ın içinde ve dışında geniş yankı uyandırdı.

İspanyol "Sport" gazetesi, hikâyenin en çarpıcı yönüne odaklanarak Hüsam Hasan'ın, bir mekânda iki kadın (iki eşi) arasında yaşandığı söylenen sert bir kavga sırasında baygınlık geçirdiğini, ardından mekânda bulunanların durumu yatıştırmak için müdahale ettiğini belirtti.

Gazete, olayın sosyal medya üzerinden geniş çapta yayıldığını ve özellikle Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörüyle bağlantılı olması nedeniyle hızla kamuoyunun gündemine oturduğunu vurguladı.

"Marca" gazetesi ise olayı farklı bir açıdan ele alarak Hüsam Hasan'ın sahip olduğu sportif konum ile içinde bulunduğu kişisel olay arasındaki tezata odaklandı.

Gazete, kavga görüntülerinin geniş çapta yayıldığını, ardından raporların teknik direktörün baygınlık geçirerek yere yığıldığını ve tıbbi bakım için hastaneye kaldırıldığını aktardığını belirtti.

"Cadena SER" ise olaylara dair daha ayrıntılı bir anlatım sundu ve tartışmanın sert bir sözlü atışmayla başladığını, medya kaynaklarına dayanarak aktardığı üzere daha sonra fiziksel bir kavgaya dönüştüğünü, bunun üzerine güvenlik görevlilerinin kavga eden taraflar arasında araya girmek için müdahale ettiğini, ardından polisin olay yerine ulaştığını ifade etti.

"Cadena SER" ayrıca Hüsam Hasan'ın sağlık durumu üzerinde de durarak teknik direktörün kavganın ardından yaşanan karmaşa sırasında bilincini kaybettiğini, daha sonra bir sağlık merkezine kaldırıldığını açıkladı; yayılan raporların sağlık durumunun stabil olduğunu ve endişe edilecek bir durumun bulunmadığını bildirdiğine de dikkat çekti.

İspanyol medyasının haberleri kavganın ayrıntılarıyla sınırlı kalmadı, olaya eşlik eden kişisel sonuçlara da uzandı. Zira bazı raporlar, olayların ardından Hüsam Hasan'ın ilk eşinden ayrıldığına dair söylentileri ele aldı ve böylece hikâye geçici bir olaydan, daha geniş kişisel ve medyatik boyutları olan bir krize dönüştü.

İspanyol medyasının dikkatini çeken tezat ise şu noktada yatıyor: Mısır futbol tarihinin en önde gelen isimlerinden biri ve Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörü olan Hüsam Hasan, bu kez maç sonuçlarından ve şampiyonluklardan uzak bir şekilde medya sahnesinin en ön sırasında yer aldı; zira geniş çapta yayılan kişisel bir olay, birçok İspanyol gazetesinin ve spor kanalının ilgisine mazhar olan bir hikâyeye dönüştü.