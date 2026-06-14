Hossam Hassan: Hayalimi gerçekleştirdim… Şimdi de bunu Mohamed Salah’tan bekliyorum

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Firavunlar’ın 2026 Dünya Kupası’na katılımıyla ilgili birçok konuya değindi ve milli takımı yönetmenin, futbolcu kariyerinin son günlerinden beri kurduğu bir hayal olduğunu vurguladı.

Mısır Milli Takımı, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın 7. Grubu maçları kapsamında yarın Pazartesi günü Lumin Stadyumu'nda Belçika Milli Takımı ile oynayacağı heyecan verici maça hazırlanıyor.

7. grupta Mısır, Belçika, İran ve Yeni Zelanda yer alıyor. Bir sonraki tura yükselme biletleri için rekabetin yoğun olduğu bu grupta her türlü sonuç mümkün görünüyor.

Hossam Hassan, FIFA'nın YouTube kanalında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çocukluğumdan bu anı konuşurkenki ana kadar futbol benim hayatımdır. Futbolu bırakmadan önce uzun bir süre Mısır Milli Takımı'nın kaptanlığını yapmak benim için büyük bir onurdu."

Hassan sözlerine şöyle devam etti: "Futbolu bırakmadan önce kendimi hep Mısır milli takımının teknik direktörü olarak hayal ederdim ve bu benim için büyük bir hayaldi. Bunun nedeni, futbol dışında başka hiçbir şey düşünmememdir. İster oyuncu ister teknik direktör olarak Dünya Kupası'na katılmak, gerçekten muhteşem bir şey."

Mısır, dünya sahnesinde daha büyük bir yeri hak ediyor

Mısır milli takımının dünya sahnesinde daha büyük bir yeri hak ettiğini vurgulayan Hassan, "Mısır milli takımı, futbol dünyasında hak ettiği yeri almalı. 1990 Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergiledik ve umarım 2026 Dünya Kupası'nda daha iyi bir performans sergileyebiliriz" dedi.

Hossam Hassan, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Dünya Kupası deneyimini yaşamış olmaktan duyduğu gururu dile getirerek, 1990 Dünya Kupası'nda Mısır'ı turnuvaya geri döndüren neslin bir parçası olduğunu belirtti.

Hassan, "1990'da oyuncu olarak ya da şimdi 2026'da teknik direktör olarak Dünya Kupası finallerinde ülkemi temsil etmekten çok mutluyum. Mısır futbolu için önemli bir tarih yazan neslin bir parçasıydık ve o turnuvada daha büyük bir başarı elde etmeyi umuyorduk" dedi.

"Umarım Salah gol sayısında beni geçer"

Hossam Hassan, Mısır milli takımında Mohamed Salah'ın oynadığı büyük rolü övdü ve onun takımın en önemli oyuncularından biri ve son yıllarda dünya futbolunun en önde gelen yıldızlarından biri olduğunu vurguladı.

Hassan, "Mohamed Salah dünya çapında birçok rekor kırdı ve şüphesiz dünyanın en iyi oyuncularından biri. Umarım benim futbol kariyerim boyunca attığımdan daha fazla gol atmayı başarır" dedi.

Hassan sözlerine şöyle devam etti: "Bence en önemlisi, galibiyetlere odaklanmak ve Salah'ın, başka hiçbir şeye takılmadan milli takımın kazanmasına yardımcı olacak daha fazla gol atmasıdır. Bu, milli takım için harika bir şey olacak ve kişisel olarak da beni çok mutlu edecektir."

Kazanmak ve taraftarları mutlu etmek Firavunlar'ın önceliği

Hassan sözlerine şöyle devam etti: "Kazanmak ve olumlu sonuçlar elde etmek, Salah'ın gol atmasıyla birlikte Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak benim için büyük önem taşıyor. Hepsinden önemlisi, Dünya Kupası sırasında Mısırlı taraftarların beklentilerini karşılamak, çünkü Mısırlılar için futbolun sadece bir oyun değil, günlük yaşamlarının bir parçası olduğunu çok iyi biliyorum."

Hossam Hassan, Mısır milli takım kaptanının sahip olduğu tecrübenin önemini de vurgulayarak, takımın turnuva boyunca sahada Mohamed Salah'ın yeteneklerine ve tecrübesine büyük ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Hassan, futbolun Mısır toplumunda istisnai bir yere sahip olduğunu belirterek, büyük popülaritesinin onu Mısır kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirdiğini ve bunun da milli takımın omuzlarındaki sorumluluğu kat kat artırdığını açıkladı.

Hossam Hassan, açıklamalarının sonunda Mısırlı taraftarların desteğine olan büyük güvenini vurgulayarak, Mısırlıların vatanlarını sevdiklerini ve milli takımlarının her zaman dünyanın en iyi takımları arasında yer almasını beklediklerini söyledi. Ayrıca, Firavunlar'ın 2026 Dünya Kupası'nda taraftarların beklentilerine yakışır sonuçlar elde etmesini umduğunu da ifade etti.