Barcelona ile konuğu Real Madrid arasında oynanacak merakla beklenen El Clásico'nun hakemiyle ilgili tartışmalar erkenden patlak verdi. "Radio Marca", 25 Ekim Pazar günü Spotify Camp Nou'da oynanması planlanan maçı Alejandro Hernández Hernández'in yöneteceğini aktarmıştı. Ancak görünüşe göre durum böyle olmayacak.

Hakemlik konularında uzmanlaşmış "Archivo VAR" hesabı haberi yalanlayarak, Hernández'in bu karşılaşma için masadaki seçenekler arasında olmadığını teyit etti.

La Liga ve İkinci Lig'deki hakem performanslarının değerlendirilmesine odaklanan ve Hakem Kurulu ile yakın ilişkiye sahip olan hesap, atama komitesinin henüz toplanmadığını açıkladı. Dolayısıyla El Clásico hakeminin ismi şu ana kadar bilinmiyor.

Katalan gazetesi "Sport" de İspanya Federasyonu'ndaki resmi kaynaklarla temasa geçti; bu kaynaklar hakem atamalarında izlenen yeni politikayı teyit etti; buna göre isimler maçlardan yalnızca 24 saat önce açıklanacak.

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Başkentte rahatsızlık

Kanarya Adaları'ndan gelecek hakemin atanma ihtimali karşısında, Real Madrid'e yakın bazı sesler Hernández Hernández'den duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Hernández, kariyerinde 6 El Clásico maçı yönetti; bu karşılaşmaların sonuçları Katalan ekibi için 3 galibiyet, 2 beraberlik ve Madrid ekibi için yalnızca 1 galibiyet şeklinde gerçekleşti.

Hakemlik tartışması konusuna gelince, Madrid'den gelen şikâyetlere rağmen tablo daha dengeli, "Sport"a göre.

23 Nisan 2017'de Barcelona, Santiago Bernabéu'da 3-2 kazandı; bu maç şampiyonluk yarışını yeniden alevlendirdi. Messi'nin 93. dakikada efsanevi golünü attığı ve Real Madrid taraftarının önünde formasını kaldırarak kutlama yaptığı karşılaşma da buydu.

En çok tartışma yaratan anlar ise Marcelo'nun Messi'yi kanlar içinde bırakan dirsek darbesi ve daha önce sarı kart görmüş olmasına rağmen Casemiro'nun bir kontra atağı kesmek için yaptığı faul oldu.

2018'de Hernández Hernández, 2-2 berabere biten Camp Nou El Clásico'sunu yönetti. O maçta iki an Real Madrid'in öfkesini çekti: Barcelona'ya 2-1 öne geçiren Messi'nin ikinci golünden önce yapılmış olası bir faul ve Jordi Alba'nın Marcelo'ya yaptığı müdahaleden sonra verilmeyen bir penaltı. Blaugrana o sezonu lig şampiyonu olarak tamamladı.

En son tartışma

Montjuïc'teki Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2025 El Clásico'su da tartışmalardan uzak kalmadı. Barcelona'nın 4-3'lük galibiyeti lig şampiyonluğunu kendi lehine çözdü; ancak taraftarları, Tchouaméni'nin ceza sahası içinde topun kolla açıkça temas ettiği ânı ve Hernández Hernández'in penaltı vermemesini unutmadı.

Gazete şöyle bitirdi: "Şu ana kadar El Clásico hakeminin ismi hâlâ bilinmiyor. Ancak açık olan şu ki, seçilecek hakemden iki taraf da memnun olmayacak."



