Barcelona, İspanya Ligi'nin 12. haftasının zirve mücadelesinde deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti. Juliano Simeone'nin 10. dakikada attığı golle geriye düşen Katalan ekibi, Fermin Lopez'in ikiliğiyle skoru lehine çevirdi; Lopez ilk yarının bitimine az kala beraberliği sağladı, ardından 66. dakikada Lamine Yamal'ın pasıyla galibiyet golünü kaydetti.

Metropolitano Stadı'ndaki heyecanlı karşılaşmanın ardından, hakem Alberola Rojas, Katalan "Mundo Deportivo" gazetesinde performansını değerlendiren eski uluslararası hakem, İspanyol hakem uzmanı Barrenchea Montero'dan övgü aldı.

Yazısına "Alberola Rojas'tan sakin bir hakemlik performansı" başlığını veren Montero, hakemin dengeli bir maç yönettiğini, temas ve itirazları iyi yönettiğini belirtti; avantaj kuralını uygulamasını da övdü.

Zirvenin kızışmasına ve iki takım oyuncuları arasındaki ikili mücadelelerin çokluğuna rağmen Katalan uzman, hakemin cezalarda aşırıya kaçmadan maçın kontrolünü elinde tutmayı başardığı görüşündeydi.

İşte yazının metni:

"Güç ve heyecanla öne çıkan bir maçta, hakem Alberola Rojas karşılaşma boyunca iyi konumlandı, fauller doğru bir değerlendirmeyle çaldı ve avantaj kuralını doğru uygulaması sayesinde maça akıcılık kazandırmayı başardı.

Hakem, kararları alırken güven gösterdi; maçta yaşanan ikili mücadele ve temasları akıllıca yönetti.

Maçın kontrolünü elinde tutarak ve önleyici hakemliğe dayanarak, oyuncular ve teknik adamlarla sürekli diyalog kurmaya özen gösterdi, onlara hoşgörülü davrandı ve itirazlarını cezalandırmadı.

Sarı kartları; Lamine Yamal'ı düşürdüğü ve umut vadeden bir atağı kestiği için Baena'ya, Cardoso'yu çektiği için Bernal'a, Ademi'yi düşürdüğü için Llorente'ye ve Pedri'yi çektiği için Pubill'e gösterdi.

Iglesias Villanueva yönetimindeki video teknolojisine gelince, tartışmalı pozisyonlarda müdahale etmek zorunda kalmadı ve bu nedenle maç boyunca dikkat çekmedi.

Sonuç: Alberola Rojas, son derece sakin ve dengeli bir hakemlik performansı sergileyerek maçtan iyi bir görüntüyle ayrıldı.