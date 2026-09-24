Manchester United'ın eski yıldızı Wayne Rooney, son yıllarda kamuoyunun alıştığından tamamen farklı, yeni bir görünümle ortaya çıktı.

Birçok futbolcunun profesyonel kariyerlerini bitirmelerinin ardından yaşadığı bir durum olduğu üzere, Wayne Rooney de 2021'de futbolu bırakmasından bu yana gözle görülür şekilde fazla kilo almıştı, ancak tüm bunlar artık geride kaldı.

Nitekim dün, kendisinin ve ailesinin hayatını konu alan yeni Disney+ dizisi "The Real Rooneys"in yayınlanması sırasında Rooney yeni bir görünümle karşımıza çıktı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Rooney'nin 40 kilo verdiğini ve yıllardır eşini rahatsız eden horlamadan kurtulmak için burun estetiği ameliyatı geçirdiğini yazdı.

İşin en güzel yanı ise, eski futbolcunun kendisinin de açıkladığı üzere, herhangi özel bir tedaviye başvurmamış olması: "Görünüşe göre son zamanlarda o kalemi (iğneyi) kullandığımı söylüyorlarmış. Bu üzücü, çünkü kilo vermek için elimden geleni yapıyorum. Görünüşe göre o kalemi kullandığımı söylüyorlar."

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Geçirdiği burun ameliyatına ilişkin ise şöyle açıkladı: "Burun deliklerimden biriyle düzgün nefes alamıyordum, bu yüzden onu düzelttirdim."

Dolayısıyla, hem bu durum hem de gözle görülür kilo kaybı sayesinde, horlaması da geçmişte kalacak gibi görünüyor.

Son olarak, Manchester United'ın eski oyuncusu, hayatta yeni bir hedef aradığını itiraf etti: "Bunu (televizyon işini) para için yapmıyorum; bütün gün evde oturmak yerine peşinden koşacağım bir hedef bulmak için yapıyorum. Bir daha teknik direktörlük yapmama ihtimalim var, bu yüzden geleceğe bakmam gerekiyor... 'The Masked Singer' programında bir rol istiyorum, bana sert şekilde saldıracak olsalar bile."







