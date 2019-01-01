Honduras'ta futbol terörü can aldı
Olimpia ile Motagua arasında oynanacak maç öncesi çıkan olaylar ölümle sonuçlandı.
Motagua oyuncularının otobüsü stadyuma giderken taşlarla saldırıya uğradı. Saldırı sonrası 3'ü futbolcu olmak üzere 10 kişi yaralanırken 3 kişi de hayatını kaybetti.
📍🏥 Nuestros jugadores, Emilio Izaguirre, Roberto Moreira y Jonathan Rougier, están siendo atendidos en un centro hospitalario después del ataque vandálico a nuestro bus pic.twitter.com/8rptzSYmZk— Fútbol Club Motagua (@MOTAGUAcom) August 18, 2019
Eski Celtic oyuncusu Emilio Izaguirre'nin de bulunduğu yaralılar arasındaki diğer futbolcular Roberto Moreira ve Jonathan Rougier olduğu açıklandı.
Hem stat içinde hem de stat dışında olaylar yaşanırken polis kalabalığı dağıtmak için gözyaşartıcı bomba kullandı ve yetkililere maçı iptal etmesi için uyarıda bulundu.