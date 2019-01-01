Honduras'ta futbol terörü can aldı

Tegucigalpa'da yaşanan olaylarda takım otobüse yapılan saldırı yapılırken 3'ü futbolcu olmak üzere 10 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Olimpia ile Motagua arasında oynanacak maç öncesi çıkan olaylar ölümle sonuçlandı.

Motagua oyuncularının otobüsü stadyuma giderken taşlarla saldırıya uğradı. Saldırı sonrası 3'ü futbolcu olmak üzere 10 kişi yaralanırken 3 kişi de hayatını kaybetti.

Haberin devamı aşağıda

📍🏥 Nuestros jugadores, Emilio Izaguirre, Roberto Moreira y Jonathan Rougier, están siendo atendidos en un centro hospitalario después del ataque vandálico a nuestro bus pic.twitter.com/8rptzSYmZk — Fútbol Club Motagua (@MOTAGUAcom) August 18, 2019

Eski oyuncusu Emilio Izaguirre'nin de bulunduğu yaralılar arasındaki diğer futbolcular Roberto Moreira ve Jonathan Rougier olduğu açıklandı.

Hem stat içinde hem de stat dışında olaylar yaşanırken polis kalabalığı dağıtmak için gözyaşartıcı bomba kullandı ve yetkililere maçı iptal etmesi için uyarıda bulundu.