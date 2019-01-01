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Honduras'ta futbol terörü can aldı

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Tegucigalpa'da yaşanan olaylarda takım otobüse yapılan saldırı yapılırken 3'ü futbolcu olmak üzere 10 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Olimpia ile Motagua arasında oynanacak maç öncesi çıkan olaylar ölümle sonuçlandı.

Motagua oyuncularının otobüsü stadyuma giderken taşlarla saldırıya uğradı. Saldırı sonrası 3'ü futbolcu olmak üzere 10 kişi yaralanırken 3 kişi de hayatını kaybetti.

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Eski Celtic oyuncusu Emilio Izaguirre'nin de bulunduğu yaralılar arasındaki diğer futbolcular Roberto Moreira ve Jonathan Rougier olduğu açıklandı.

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Hem stat içinde hem de stat dışında olaylar yaşanırken polis kalabalığı dağıtmak için gözyaşartıcı bomba kullandı ve yetkililere maçı iptal etmesi için uyarıda bulundu. 

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