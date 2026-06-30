Hollandalı taraftar: İngiltere, Almanya, Fransa ya da İspanya ile aynı kefeye konulamaz

Stadyumun dışında GOAL’a konuşan Hollandalı bir taraftar, İngiltere’nin uluslararası sahnedeki itibarı sorulduğunda sözünü sakınmadı; “Üç Aslanlar”ı futbol dünyasının en fazla abartılan takımı olarak nitelendirdi ve Hollanda’nın bu takımı, Almanya, Fransa ya da İspanya’dan korktuğu gibi kesinlikle korkmadığını açıkladı.

"O Kadar da İyi Değiller"

GOAL muhabiriyle konuşan taraftar, düşüncelerini açıkça dile getirdi.

"Şey, İngiltere her zaman açık ara en fazla abartılan takımdır," dedi. "Neden mi? O kadar da iyi değiller."

Bu tür açık sözlü bir değerlendirme, özellikle de Üç Aslanlar’ın her büyük turnuvada düzenli olarak favoriler arasında yer alması nedeniyle İngiliz taraftarları kızdıracaktır. Ancak bu taraftar için itibar ve sonuçlar birbirinden çok farklı iki şeydir.

Korku Faktörü Yok

En çok dikkat çeken şey, sadece İngiltere’nin kalitesinin küçümsenmesi değildi; asıl dikkat çeken, Hollandalıların kıtanın gerçek devleriyle karşılaşırken nasıl hissettikleriyle yapılan karşılaştırmaydı.

"Hollandalılar, bizim Almanya, Fransa veya İspanya ile oynamaktan endişe duyduğumuz gibi, İngiltere ile oynamaktan asla endişe duymadılar," diye açıkladı.

Konuyu daha net bir şekilde ifade etmesi istendiğinde, her futbolseverin anlayacağı bir fiziksel hisse atıfta bulundu.

“Midenizde hissettiğiniz o burkulma var ya? İngiltere karşısında bizde öyle bir şey yok.”