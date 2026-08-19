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Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

"Hollandalı sanatçı": Reijnders resmen Suudi Kadisiye'ye transfer oldu

Transfers
T. Reijnders
Al Qadsiah - Al Ittihad
Al Qadsiah
Al Ittihad
Premier Lig
M.City - AFC Bournemouth
M.City
AFC Bournemouth
Premier Lig
Hollanda
Suudi Arabistan
İngiltere

Kadisiya, ilk Asya arenası sezonunda kadrosunu ağır toplu bir transferle güçlendiriyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Manchester City'den Hollandalı Tijjani Reijnders'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Al-Qadsiah, "X" platformundaki hesabından transferle ilgili bir tanıtım videosu paylaştı. Videonun sonunda Reijnders, "Ben bir Hollandalı sanatçıyım, ben bir Qadsiahlıyım" ifadelerini kullanıyor.

Daha önce basına yansıyan haberlere göre transferin bedeli yaklaşık 61 milyon euro düzeyinde.

Al-Qadsiah, Suudi kulübün bugün Hollandalı oyuncunun transferini açıklamasından birkaç gün önce Manchester City ile transferin tamamlanması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Premier Lig
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Premier Lig
M.City crest
M.City
MCI
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU

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Al-Qadsiah, tarihinde ilk kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te mücadele edeceği bir sezonda orta sahasını güçlendirmek için Reijnders'e yöneldi. Ekip, son iki sezonda büyük takımlarla dörtlü final koltukları için kıyasıya rekabet etmesinin ardından Roshn Profesyonel Ligi şampiyonluğu için yarışmak istiyor.

Reijnders'in Manchester City ile yolculuğu hızla sona erdi; geçen yaz Milan'dan gökmavili ekibe katılan oyuncu, tüm kulvarlarda 50 maçta forma giydi.

Reijnders, Roshn Ligi'nin ikinci haftasında öbür gün Cuma günü oynanması planlanan Al-Ittihad maçında Al-Qadsiah forması altında ilk kez sahaya çıkabilir; ancak bu karar İrlandalı teknik direktör Brendan Rodgers'ın elinde olacak.

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