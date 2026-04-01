Hollandalı kulüpte toplu gıda zehirlenmesi vakası: maç ertelendi

Keuken Kampioen Divisie'de FC Den Bosch ile Jong FC Utrecht arasında oynanacak maç Cuma günü yapılamayacak. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Brabantlı kulüp toplu gıda zehirlenmesi vakasıyla karşı karşıya.

Den Bosch Çarşamba günü resmi bir basın açıklaması yayınladı. “Tıbbi nedenlerden dolayı Cuma günkü maçın oynanması sorumsuzca olacaktır. Düzeyinde bir maç için yeterli sayıda kadro oyuncusu bulunmamaktadır.”

"Pazartesi günü yine bir maç var, iki maç arasındaki kısa dinlenme süresi sorumsuzca," diye yazan Den Bosch, Paskalya'nın ikinci gününde Almere City'ye konuk olacak.

“Belirli bir saatte oynanacak maçı heyecanla bekleyen tüm taraftarlarımıza bu haberi üzülerek bildiriyoruz. Jong FC Utrecht ile oynanacak maç, uzun Paskalya hafta sonunun güzel bir başlangıcı olacaktı.”

Den Bosch ve Jong FC Utrecht, 20 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'de yine karşı karşıya gelecek. Daha önce satın alınan maç biletleri yeni tarih için geçerliliğini koruyacak.

Den Bosch şu anda Keuken Kampioen Divisie'de dokuzuncu sırada yer alıyor. Utrecht'in genç takımı ise on ikinci sırada bulunuyor.