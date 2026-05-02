Hollandalı kaleci, doğduğu yer sayesinde muhteşem bir transfer umudunu besleyebilir

De Telegraaf gazetesi Cumartesi günü, AZ'nin Sem Westerveld'in sona eren sözleşmesindeki opsiyonu uzatmama kararı aldığını yazdı. Yakında serbest kalacak olan kalecinin, kendisine gösterilen ilgiden şikayetçi olmadığı belirtiliyor. Athletic Club da onun hizmetlerini almak için çaba gösteriyor.

Bilindiği gibi Athletic, benzersiz bir transfer stratejisi izliyor. Sadece Bask Bölgesi'nde doğmuş oyuncular, Bilbao kulübünde oynamaya hak kazanıyor.

Westerveld, 23 yıl önce San Sebastián'da doğdu, çünkü babası Sander o dönemde yerel Real Sociedad takımında kalecilik yapıyordu. Sem'in doğum yeri, ona şimdi çok özel bir transfer fırsatı sunabilir.

Westerveld, babasının Sociedad'ın yanı sıra Real Mallorca ve Almería'da da forma giydiği İspanya'da büyüdü ve bu nedenle İspanyol pasaportu almaya hak kazanıyor. Sem Westerveld ayrıca İspanyolca biliyor, bu da transferi kolaylaştırabilir.

LaLiga'dan gelen ilginin yanı sıra, Westerveld'e Belçika ve Almanya'dan da ilgi var, ancak bu kulüpler açıkça daha düşük seviyede. Belçika'nın alt lig takımlarından OH Leuven ve 2. Bundesliga'da mücadele eden FC Kaiserslautern de bu kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.

Bilbao'ya bedelsiz transfer gerçekleşirse, Westerveld'in ilk 11'de yer alması pek olası görünmüyor. Milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente'nin bir numaralı kalecisi Unai Simón, San Mamés'te tartışmasız ilk tercih.

Westerveld, AZ'nin altyapısında yetişti ve burada U19 ve genç takımlarda forma giydi. Ancak A takımda forma şansı bulamadı. Westerveld, sezon sonuna kadar MVV Maastricht'a kiralandı ve her hafta kaleyi koruyor.