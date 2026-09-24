Xavi, perşembe akşamı Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olarak ilk maçına çıkıyor. Yeni bir Uluslar Ligi kampanyası, yine ilk maçına çıkacak Jürgen Klopp’un yönetimindeki Almanya karşısında başlıyor. Voetbalzone, iki takımın birleşik bir ilk 11’ini hazırladı.

Hem Hollanda hem de Almanya için geçen yazki Dünya Kupası büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Almanlar, grup aşamasının hemen ardından Paraguay’a penaltılar sonucunda sürpriz şekilde elenirken, Hollanda da penaltı travmasına bir yenisini ekledi. Fas, son 16 turunda sinirlerine daha iyi hakim oldu.

Perşembe akşamındaki Uluslar Ligi maçı yalnızca iki ülke arasındaki geçmiş nedeniyle ilgi çekici değil; takımlar aynı zamanda yeni teknik direktörleriyle sahaya çıkıyor. Klopp ve Xavi, görevlerine güçlü bir başlangıç yapma fırsatı elde edecek.

Xavi, özellikle Hollanda’nın santrfor pozisyonuyla ilgili kararlarını vererek Memphis Depay ve Wout Weghorst’u kadroya almadı; Klopp ise tam 44 oyuncu seçti. Hollanda maçından önce kadroyu 24 oyuncuya indirdi. İki ülkenin muhtemel kadroları yan yana kondu ve işte bizim Combined XI’imiz.

Kaleci: Bart Verbruggen

Bart Verbruggen, Premier League sezonuna Chelsea karşısındaki zayıf performansıyla (4-3 mağlubiyet) kötü bir başlangıç yaptı, ancak sonrasında buna mükemmel bir yanıt verdi. Brighton & Hove Albion kalecisi, bunun ardından sadece bir gol yedi ve üç lig maçında toplam on bir kurtarış yaptı. Marc-André ter Stegen, Klopp döneminin bir numaralı kalecisi. Tecrübeli file bekçisi, son haftalarda Ajax’ta iyi maçları, daha az ikna edici göründüğü yediği gollerle dönüşümlü yaşadı.

Sağ bek: Denzel Dumfries

Almanya, muhtemelen Hollanda maçına debutant Philipp Treu ile başlayacak. 25 yaşındaki sağ bek çok yüksek yoğunluğa ve koşu kapasitesine sahip, ancak elbette henüz Denzel Dumfries seviyesinde değil.

Stoper ikilisi: Jonathan Tah ve Virgil van Dijk

Sağ stoperlere baktığımızda, bize göre fark son derece az. Jonathan Tah topla rahat ve son sezonlarda savunma arkasında geniş alan bırakılan düzende oynayabildiğini kanıtladı. Jan Paul van Hecke de geriden oyun kurabiliyor, agresif savunma yapmaktan çekinmiyor ve Tottenham Hotspur’daki ilk sezonuna bireysel olarak güçlü bir başlangıç yaptı. Ancak Tah ile kıyaslandığında henüz Şampiyonlar Ligi ve uluslararası üst düzeyde aynı deneyime sahip değil.

Virgil van Dijk ile Nico Schlotterbeck arasında seçim yapmak da hiç kolay değil. Alman oyuncu yeni yeni yeniden fit hale geldiği ve Dortmund’da iki maçı geride bıraktığı için, tercih kısa sürede Hollanda kaptanından yana yapılıyor.

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Sol bek: Nathaniel Brown

Nathaniel Brown ile Micky van de Ven, savunmacı tipi olarak neredeyse hiç karşılaştırılabilir değil. Brown, topa sahipken Almanya’ya gerçekten artı katabilecek, çok hücumcu ve çok yönlü bir oyuncu; Van de Ven ise en büyük silahları olarak hızını ve fiziğini kullanıyor. Hollandalı milli oyuncu doğal olarak bir stoper, bu yüzden tercih Brown’dan yana yapılıyor.

Ön libero: Joshua Kimmich

Tüm işaretler, Joey Veerman’ın perşembe akşamı iki yıldan uzun bir sürenin ardından Hollanda Milli Takımı’na geri döneceğini gösteriyor. Yaratıcı orta saha oyuncusu, Borussia Dortmund’daki dönemine çok güçlü bir başlangıç yaptı ve çok kısa sürede ilk 11’de yer buldu. Veerman, önümüzdeki dönemde eleştirmenlerini, büyük maçlarda da fark yaratabileceğine ikna etme göreviyle karşı karşıya. Kimmich ise bunu geçmişte defalarca kanıtladı.

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Diğer orta sahalar: Felix Nmecha ve Jamal Musiala

Ryan Gravenberch ile Felix Nmecha arasında seçim yapmak zor. Gravenberch, Arne Slot yönetiminde Liverpool’daki ilk sezonunda mükemmel bir performans ortaya koydu, ancak yeni teknik direktör Andoni Iraola döneminde artık ilk 11’deki yerinden emin değil. Borussia Dortmund’un yeni transferi Felix Nmecha ise büyük bir etki yaratıyor ve muhtemelen Kimmich ile birlikte Hollanda karşısında orta sahadaki dengeyi korumak zorunda olacak. Gravenberch’in Hollanda’da daha çok 8 numara olarak başlaması bekleniyor. Mevcut form durumuna göre tercihimiz 25 yaşındaki Alman’dan yana.

10 numara pozisyonuna baktığımızda ise aslında tek bir mantıklı tercih var: Jamal Musiala. Sezon hazırlıkları sırasında iki kez yere yığıldı, ancak artık yeniden fit durumda. Musiala inanılmaz derecede fazla kaliteye sahip ve bu akşamki maçı tek başına kendi lehine çevirebilir. Tijjani Reijnders geçmişte Hollanda formasıyla birçok kez parladı. Yine de Suudi Arabistan Pro Ligi’ne transferinin ardından bir kez daha en üst seviyesine ulaşıp ulaşamayacağı soru işareti.

Sağ kanat: Karim Adeyemi

Karim Adeyemi sezonun fırsat transferlerinden biri olabilir. Barcelona, onu Borussia Dortmund’dan kadrosuna katmak için sadece 22 milyon euro ödedi. Katalonya’da hızlı kanat oyuncusu kısa sürede ciddi bir etki bırakmayı başardı. Crysencio Summerville için de Reijnders ile aynı durum geçerli: Daha zayıf bir ligde her hafta forma giyerken en üst seviyesini göstermesi bekleniyor.

Santrfor: Brian Brobbey

Geçen hafta sonu Manchester City’ye karşı yaptığı hat-trick’e bakarak Brian Brobbey’i Combined XI’imize seçmek biraz fırsatçılık mı? Belki öyle. Ancak Brobbey, Sunderland formasıyla ilk sezonunda da çok güçlü bir performans ortaya koydu. Üstelik 2024’te Hollanda’nın Almanya ile oynadığı bir maçta Tah’a karşı harika ikili mücadelelere de girmişti. O dönemde Brobbey bu mücadelelerin neredeyse tamamından galip çıktı. Bu da onu nihayetinde mantıklı bir tercih haline getiriyor. Kai Havertz ise tamamen farklı bir santrfor tipi ve Alman hücumunun genel olarak daha iyi işlemesini sağlayabilir.

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Sol kanat: Cody Gakpo

Hareketli bir transfer yazı geçiren biri varsa o da Cody Gakpo’dur. Büyük bir transfer dizisinin ardından sonunda Liverpool’da kaldı ve son haftalarda attığı iki gol ve yaptığı dört asistle takımını ciddi şekilde sırtladı. Gakpo, Hollanda Milli Takımı’nda da her zaman katkı verdi. Bu nedenle Brentford’da öne çıkan Kevin Schade’nin açık ara geride kalması kaçınılmaz.

Combined XI Hollanda/Almanya: Verbruggen; Dumfries, Tah, Van Dijk, Brown; Kimmich, Nmecha, Musiala; Adeyemi, Brobbey, Gakpo.

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