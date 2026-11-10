Hollanda, kritik Uluslar Ligi maçları öncesinde Virgil van Dijk ve Brian Brobbey'nin kadrodan çekilmesiyle çifte darbe aldı. Hollanda Futbol Federasyonu, iki oyuncunun da pazar günü kulüplerinin maçlarında forma giymelerine rağmen oynayacak durumda olmadığını doğruladı.

Reklam

Hollanda'ya çifte sakatlık darbesi

Van Dijk ve Brobbey, Uluslar Ligi'ndeki son iki grup maçı öncesinde millî takım kadrosundan resmen çıkarıldı. Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), hayal kırıklığı yaratan haberi pazartesi günü doğruladı. Federasyon, kısa bir açıklamayla iki oyuncunun da yaklaşan millî maç arasında forma giyecek kadar hazır görülmediğini bildirdi.

İki oyuncunun kadrodan çıkması, takımın hazırlıkları için önemli bir darbe. Millî takım yönetimi yerlerine hemen yeni oyuncular çağırmamayı tercih ettiği için Hollanda'nın kadrosu 23 kişiye düştü.

Van Dijk, Liverpool galibiyetinin ardından kadrodan çıktı

Van Dijk'ın fiziksel sorun yaşadığı haberi, kulübündeki yoğun maç programına rağmen biraz şaşırtıcı. Tecrübeli stoper, pazar öğleden sonra Liverpool'un Crystal Palace karşısında aldığı 3-1'lik Premier League galibiyetinde 90 dakikanın tamamında oynadı.

Bu beklenmedik gelişme öncesinde Van Dijk, ligde hiçbir maç kaçırmamıştı. Savunma oyuncusu, Liverpool'un bu sezonki Premier League mücadelesinde her dakika sahada kaldı.

Reklam Reklam

Yokluğu Hollanda soyunma odasında ciddi biçimde hissedilecek. Van Dijk, kısa süre önce ekim başında Sırbistan karşısında alınan 2-1'lik galibiyette A millî takımdaki 100. maçına çıkarak önemli bir kişisel dönüm noktasına ulaşmıştı.

Related Topics

Gelecek maçlar NED UEFA Nations League A 14:45 GRE

Brobbey'nin fiziksel sorunlarına bir yenisi eklendi

Millî takımdaki kaptanı gibi Brobbey de kadrodan çıkmadan önce hafta sonu kulübünün maçında forma giydi. Forvet, Sunderland'in pazar günü Chelsea karşısında aldığı etkileyici 1-0'lık galibiyette oynadı ancak o da millî takıma katılacak durumda değil.

Bu durum, forvet için sık sık kesintiye uğrayan millî takım sürecinde yeni bir can sıkıcı aksilik anlamına geliyor. Brobbey, eylül ayında Uluslar Ligi mücadelesinin başında Almanya ile 1-1 berabere kaldıkları maça ilk 11'de başlamıştı.

Reklam

Ancak o karşılaşmanın başlamasından yarım saatten biraz fazla süre sonra sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Erken ayrılışı, Sırbistan'a karşı oynanan sonraki iki maçı ve Yunanistan'la önceki karşılaşmayı kaçırmasına yol açmıştı. Şimdi de maçları bir kez daha kenardan izlemek zorunda.

Uluslar Ligi'nde kritik maçlar bekliyor

Kaptanını ve hücumdaki önemli seçeneklerinden birini kaybetmesine rağmen Hollanda'nın hızla toparlanması gerekiyor. Takım, önümüzdeki hafta oynayacağı iki önemli maçla Uluslar Ligi A Grubu mücadelesini tamamlamaya hazırlanıyor.

Reklam

Kalan 23 kişilik kadro, önce cuma akşamı Amsterdam'da Yunanistan'ı ağırlayacak. Hollanda, taraftarlarının önünde üç puan alıp olumlu bir ivme yakalamak isteyecek. Bu iç saha maçının ardından Hollanda kafilesi hemen Berlin'e gidecek. Pazartesi gecesi, ciddi bir taktik sınav olması beklenen Almanya maçıyla grup aşamasını tamamlayacak.