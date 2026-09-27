Hollanda, Xavi yönetimindeki ilk galibiyetini aldı, ancak Cody Gakpo için endişe var

Sırbistan'da Hollanda, Almanya'nın Nations League grubundaki ikinci maçında 2-1 (1-0) galip geldi, ancak bu zaferin bedelini ağır ödemiş olabilir: Kısa süre önce Almanya ile 1-1 berabere kalınan maçta gol atan forvet Cody Gakpo, ayak bileğindeki ağrı nedeniyle henüz erken dakikalarda oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Liverpool oyuncusu Sasa Lukic'in (12.) faulüne maruz kaldı ve kısa süre sonra devam edemeyeceğini işaret etti. Mexx Meerdink, penaltıdan attığı golle hak edilen üstünlüğü getirdi (30.). Daha önce Frankfurt forması giyen Luka Jovic'in eşitlik golünün (46.) ardından bir kez daha Meerdink sahneye çıktı (69.).

Hollandalılar maça baştan itibaren hükmetti, ancak gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Crysencio Summerville ceza sahasında faulle durdurulunca Meerdink, penaltı noktasındaki fırsatı soğukkanlılıkla değerlendirdi. Kısa süre sonra Dortmundlu Joey Veerman bir köşe vuruşunu neredeyse doğrudan gole çevirecekti, ancak Sırbistan kalecisi Vanja Milinkovic-Savic hızlı davrandı (36.).

Devre arasının hemen ardından Sırplar karşılık verdi. Ancak Ruben van Bommel'in çok iyi hazırladığı pozisyonu değerlendiren Meerdink sayesinde sonunda gülen taraf konuk ekip oldu.

Nations League: Avusturya, Kosova karşısında rahat kazandı

Ralf Rangnick'in Avusturyası ise Viyana'daki Ernst-Happel-Stadion'da zayıf rakibi Kosova'yı 3-1 (2-0) mağlup etti; böylece Avusturya Futbol Federasyonu'nun (ÖFB) takımı B3 Grubu'nda altı puanla rahat şekilde liderliğe yerleşti.

Dalgalı geçen Dünya Kupası'nın ardından Rangnick'in takımı büyük bir değişim sürecinin ortasında bulunuyor, ancak zayıf rakip Kosova karşısında Dünya Kupası kaptanı David Alaba gibi çok sayıda yerleşik kilit oyuncunun kadroda olmaması pek hissedilmedi. Böylece stoper David Affengruber, eski Werder Bremenli Romano Schmid'in hazırladığı pozisyonda ikinci milli maçında ilk gol sevincini yaşadı (23.), devre arasından hemen önce ise Schalke'nin forveti Junior Adamu da ÖFB formasıyla ilk golünü attı (45+2).

Takım ikinci yarıda da istekli bir performans ortaya koydu ve Carney Chukwuemeka'nın golüyle farkı artırdı (61.) - ancak Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusu için bu, takım arkadaşlarının aksine milli takımdaki ikinci golüydü. Buna karşın son bölümde konuk ekip de golü buldu; Affengruber'in faulünün ardından kazanılan penaltıyı Edon Zhegrova soğukkanlı bir vuruşla gole çevirdi (83.).