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Hollanda, Uluslar Ligi çeyrek finalinde Portekiz ile karşılaşacak. İsviçre’nin Nyon kentinde cuma öğleden sonra yapılan kura çekimine göre Hollanda ilk maçı evinde oynayacak.

Hollanda, Uluslar Ligi çeyrek finalinde Portekiz ile eşleşti. Hollanda bu rakibini elerse İspanya veya Fransa ile karşılaşacak.

Kura çekimi öncesinde Hollanda’nın çeyrek finalde yalnızca grup birincilerinden biriyle, yani Portekiz, Fransa veya Fransa ile eşleşebileceği biliniyordu.

Hollanda’nın şimdi grup birincisi Portekiz ile karşılaşmasının nedeni, geçen pazartesi oynanan ve felaketle sonuçlanan maç (Almanya-Hollanda 5-0).

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Bu farklı yenilgiyle Almanya grubumuzu lider tamamladı, Hollanda ise ikinci oldu. Hollanda daha az farkla yenilseydi seri başı olacaktı.

Böylece Almanya seri başı oldu. Kura öncesinde Almanya’nın olası rakipleri Belçika, İspanya ve Norveç’ti. Kuradan Belçika çıktı.

Uluslar Ligi çeyrek final maçları 25-30 Mart 2027 tarihleri arasında oynanacak. Yarı final ve final ise haziran ayında yapılacak.

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Yarı final ve final, tek bir yerde ve tek maç üzerinden oynanacak. Çeyrek finalde ise iç saha ve deplasman maçları yapılacak.

Kura sonuçlarının tamamı:

Fransa - İspanya

İngiltere - Norveç

Almanya - Belçika

Portekiz - Hollanda