Hollanda - Sırbistan maçının ardından sert eleştiri: 'Van Dijk - Koopmeiners bir kerelikti. Bu, ciddi bir uluslararası maçta olamaz'

Hans Kraay junior, Hollanda’nın Sırbistan karşısındaki stoperleri Teun Koopmeiners ve Virgil van Dijk hakkında sert ifadeler kullandı. ESPN analistine göre bu ikili, ciddi uluslararası seviyede savunma anlamında yetersiz kalıyor. ESPN Vandaag programında, Van Dijk’ın yanında Micky van de Ven’i, sol bekte ise Jorrel Hato’yu görmeyi tercih ettiğini söyledi.

"Bu, neredeyse hiçbir ciddi uluslararası maçta olmaz" diyerek doğrudan eleştirel bir giriş yaptı Kraay junior. "Topa sahipken olur, çünkü Koopmeiners harika şekilde öne çıkabiliyor, o bir orta saha oyuncusu. Ne değil? Juventus’ta sağ açık gibi oynadı, 10 numarada oynadı, sol orta saha..."

"Aslında bu, uluslararası seviyede olmaz ama attığı golle önemliydi." Koopmeiners, yarım saat geçtikten sonra Sırbistan ceza sahasına doğru etkili bir serbest vuruş gönderdi. İçeri koşu yapan Van Dijk topa kıl payı dokunamadı ve bu yüzden gol eski AZ’li oyuncunun hanesine yazıldı. Dört dakika sonra gelen eşitlik golünde ise golü atan Mihajlo Cvetkovic’e karşı hava topu mücadelesini kaybetti.

"Bence böyle bir serbest vuruşu, birinin dokunması umuduyla kullanırsın; doğrudan kaleye sokmak için değil" diyen Kraay junior, ardından yine ikilinin savunma yönüne döndü. "Van Dijk - Koopmeiners bir kereliğine oldu. Bunu iyi takımlara karşı gerçekten yapamazsın."

"Bir noktada Sırbistan, Tadic’i ikinci derin forvet gibi oynattı; o zaman, arkaya kaçan bir oyuncun olması hiç de olacak iş değil. Ya da öne çıkan biri, kulağa biraz daha olumlu geliyor. Rakibin savunma çizgisinde de bulundu. Bir şeyler yapıyor, gidiyor, iyi bir sol ayağı var ama Van Dijk - Koopmeiners olmayacak."

Peki Kraay junior, Xavi’nin denemeler yapmasını olumlu buluyor mu? "En azından orta sahada tam anlamıyla bir ekstra oyuncu istemek istediğini, orada öne çıkan bir Koopmeiners’la oynamak istediğini gösteriyor. Yalnız şunu da söylemeliyim: Koeman döneminde ve önceki Koeman döneminde, Van Dijk’ın sağ stoperde oynamak istemediğini çok uzun süre konuştuk."

"Arada 7,5 metre fark var" diyerek sağ stoperle sol stoper arasındaki mesafeye işaret etti. "Orada rahat görünüyor, demek ki onun için de fark etmiyor" diyen analist, ardından dikkatini Van de Ven’e çevirdi: "Ona çok eleştiri getirdim, rakiplerin onu sol bekte boş bıraktığını söyledim. Günümüzde bir sol bekin de iyi futbol oynayabilmesi gerekiyor. Hato bunu yapıyor."

Bu nedenle Kraay junior, Van de Ven’in Van Dijk ile bir stoper ikilisi oluşturmasını görmek istiyor. "Benim hissim şu ki, o da (Van Dijk, ed.), bunu kabul etmeyecektir ama yanında bir savaş uçağı olmasından hoşlanıyor. Belki de bu, gelecek için bir seçenek olabilir: Van Dijk ve Van de Ven."

"O da daha çok bir stoper ve oyunu Van Dijk’a bırakmalı. Ben de Van Dijk olsam bundan hoşlanırdım, 35 yaşında, zaten bir sprinter değil, kısa mesafe hızlanması olan biri değil... Van Dijk’ın bundan çok hoşlanacağı izlenimine sahibim" dedi Kraay junior.