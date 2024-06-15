Hollanda, Polonya'ya kabus oldu: 45 yıllık hasret bu maçta bitebilir

EURO 2024 D Grubu ilk maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek olan Hollanda rakibine 45 yıldır yenilmiyor.

D Grubu ilk maçında Polonya ile Hollanda karşı karşıya gelecek

Hollanda'nın rakibine büyük bir üstünlüğü bulunuyor

Polonya'ya karşı 45 yıldır hiç kaybetmediler

NE OLDU? EURO 2024 D Grubu ilk maçında yarın Polonya ile karşılaşacak Hollanda, son 45 yılda rakibine kaybetmedi. Hollanda, rakibiyle oynadığı son 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı. Son 12 müsabakaya bakıldığında ise "Portakallar" 7 kez galip geldi, 5 maç da berabere sona erdi. Rakibine karşı 45 yıllık galibiyet özlemi çeken Polonya, son galibiyetini 1979'da 2-0'lık skorla aldı.

BÜYÜK RESİM: Polonya ile Hollanda tarihlerinde 20. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 19 maçta Hollanda 9, Polonya 3 defa kazandı. 7 mücadele ise beraberlikle sona erdi. Bu karşılaşmalarda Hollanda 28, Polonya 19 gol kaydetti. İki takım arasında 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan son maçı, 2-0'lık skorla Hollanda kazandı.

DAHA FAZLASI: Polonya Milli Takımı'nın kadrosunda Türkiye'de forma giyen üç futbolcu yer alacak. Sakatlığı nedeniyle ilk maçı kaçıracak Robert Lewandowski'nin yerine Antalyaspor'dan Adam Buksa'nın Polonya'nın forvetinde yer alması, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ve Başakşehir'den Krzysztof Piatek'in ise yedekler arasında olması bekleniyor.

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SIRADA NE VAR? Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak.