Ruud Nijstad (18), bu hafta Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı ile 2027 Avrupa Şampiyonası bileti için mücadele ediyor. Voetbalzone, FC Twente'nin yetenekli savunmacısıyla Zeist'teki basın buluşmasında konuştu.

On yedi yaşındaki Jerayno Schaken'in (Feyenoord) kadroya çağrılmasıyla Nijstad, Hollanda'nın en üst düzey genç millî takımının artık en genç oyuncusu değil. Sol ayaklı savunmacı, yaşına rağmen Twente formasıyla 43 resmî maça çıktı.

Geçen pazar Ajax'ın Grolsch Veste'ye konuk olduğu karşılaşma, unutulmaz maçlardan biriydi. Büyük heyecana sahne olan mücadele 2-2 sona erdi. Nijstad maçtan keyif aldı: "Bir o tarafa bir bu tarafa giden güzel bir maçtı. İzleyenler için de çok sayıda keyifli an vardı, diye düşünüyorum."

"Yoğun tempolu bir maçtı ama oynaması çok keyifliydi. Bence Ajax bizden daha iyi başladı, ancak bir noktadan sonra bu değişti ve top daha sık bizde kalmaya başladı. Çok fazla pozisyon üretmedik ama Ajax'tan daha fazlasını ürettik. Sonuçta beraberlik iki takım için de haksızlık değil", diyor Nijstad.

Almelo doğumlu oyuncu, sezona başlangıcından memnun. "Son aylarda istikrarlı oynuyorum ve takım olarak işler iyi gidiyor. Birbirimize çok iyi uyum sağladık ve büyük maçlarda neler yapabileceğimizi gösterdik. Bunu ne kadar sürdürebileceğimize bakacağız ama ben kendimize güveniyorum."

Nijstad, Enschede'de kalma kararından da memnun. "Yüzde yüz. Twente'de her günün tadını çıkarıyorum ve iyi giden bir takımın içinde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu yüzden kulüpte çok mutluyum."

Bu nedenle Nijstad, kendisini sık sık FC Barcelona ile ilişkilendiren Katalan basınını takip etmemeyi tercih ediyor. "Karşıma çok fazla şey çıkıyor ama kendimi bunlardan biraz uzak tutmaya çalışıyorum. İşler benim için iyi gidiyor ve şu anda buna odaklanıyorum."

Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı

Gösterdiği gelişim sayesinde Nijstad, üst üste ikinci millî maç döneminde Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı kadrosunda yer alıyor. "Ülkemi temsil etmek her zaman bir onur. Bu yüzden yeniden davet e-postası almak güzel."

Nijstad, kadroda kendisini şimdiden evinde gibi hissediyor. "Mats (Rots, editörün notu) bir süredir burada ve geçen sefer beni çok iyi karşıladı. Onu zaten Twente'den iyi tanıyordum. Ayrıca Dies (Janse, editörün notu) ile aynı menajerlik şirketiyle çalışıyoruz."

"Ama aslında herkes için aynı şeyi söyleyebilirim. Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı gerçekten çok keyifli bir grup. Bu yüzden buraya yeniden gelmek daha da güzel", diyor Nijstad. Orta saha oyuncusu Sean Steur ile ise özellikle iyi anlaşıyor.

İkili, oyuncuların kaldığı otelde neredeyse birbirinden ayrılmıyor. "Aslında bütün gün onunlayım. Birlikte bilardo oynuyoruz ya da odamızda PlayStation oynuyoruz. Sean'ı bir hafta boyunca her gün yeniden görmek güzel. PlayStation'da FIFA oynuyoruz ama o pek iyi değil, dolayısıyla onu yenebiliyorum."

Nijstad, birçok takım arkadaşından daha genç olduğunu hissetmiyor. "Buradaki herkes belli bir nedenle kadroya çağrılıyor. Sahaya çıktığında sadece bir futbolcusun. O zaman yaşın hiçbir önemi kalmıyor. Kendimi diğerlerinden daha genç hissetmiyorum."

21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı, bu millî maç döneminde play-off'ta Danimarkalı yaşıtlarıyla karşılaşacak. İki ülke, gelecek yaz Arnavutluk ve Sırbistan'da düzenlenecek 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı için iki maçta mücadele edecek.

Nijstad'a göre 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmak, gelişim sürecinde önemli bir rol oynayabilir. "Diğer ülkelerden üst düzey santrforlara karşı oynamak için o turnuvaya gitmek istiyorum."

"Onlara karşı nasıl ayakta kalabileceğini görmek önemli. Ayrıca böyle bir turnuvada takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyabilirim. Orada birçok yeni şey öğrenirsin ve bu, gelişimim için çok iyi olur", diyor savunmacı.

Nijstad, Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda gergin bir hava hissetmiyor. "Herkes kazanmamız gerektiğini biliyor. En önemlisi bu. Bunun üzerimizde ayrıca bir baskı yaratması gerektiğini düşünmüyorum. Önceki millî maç döneminde de şansımızı sürdürmek için üç maçı kazanmamız gerekiyordu. Neyse ki sonunda iki galibiyet ve bir beraberlik yeterli oldu."

Bu hafta Nijstad için hangi şartlarda başarılı geçmiş sayılacak? "Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı formasıyla ilk maçıma çıkarsam, iki maçı da kazanırsak ve Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edersek. O zaman başarılı bir seyahat olur."

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