"Hollanda'nın eleme turlarında işi yok, Fas maçı 3-0 kazanacak"

Hollanda, Dünya Kupası’nın bir sonraki turunda Fas ile karşılaşırsa, Oranje’nin işi biter. En azından NOS muhabiri Rida Deraoui, “WK Mixed Zone” adlı podcast’te böyle iddia ediyor.

Şu anki duruma göre (Hollanda grup birincisi, Fas ikinci), iki ülke Dünya Kupası'nın bir sonraki turunda karşı karşıya gelecek. Deraoui'ye göre Hollanda'nın en ufak bir şansı bile yok.

Zakaria Aboukhlal da yayına katılmış ve Deraoui’den şimdiden bir tahminde bulunmasını istemişti; bunun üzerine NOS muhabiri kesin bir yanıt verdi.

“Koeman yönetimindeki Hollanda’nın eleme turlarında yeri yok,” diye söze başladı. “Koeman’ı oldukça vasat bir teknik direktör olarak görüyorum. Hiçbir şeye cesaret edemiyor.”

“Aynı dizilişe takılıp kalıyor. Yedek oyuncu seçimleri berbat. Onunla üst düzey bir ülkeye karşı kazanma şansı göremiyorum. Bence Fas kazanacak,” diye devam etti.

“Fas, Brezilya’ya karşı (1-1) ve İskoçya’ya karşı maçın başında (0-1 galibiyet) oynadığı gibi oynarsa, Hollanda’yı gerçekten ezip geçer. 3-0 olur bence,” diye sözlerini bitiriyor.

Deraoui’nin yanı sıra masada Aboukhlal ve Arnaut Danjuma da vardı. İkisi de bir sonraki turda Fas’ın Hollanda’yı kolayca yeneceğini düşünüyor.