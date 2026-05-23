Hollanda milli takımının oyuncusu sınırına ulaştı: "Artık dayanamıyorum"

Gazeteci Sjoerd Mossou, Wout Weghorst’un Ajax’taki performansını dehşetle izliyor. Algemeen Dagblad gazetesi için yazdığı köşe yazısında, bu Oranje milli oyuncuyu kesin olarak yazı dışı bırakıyor.

Mossou, Weghorst'un önümüzdeki Çarşamba günü milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın Dünya Kupası kadrosunda yer alacağından emin. “Dünya Kupası yaklaşırken, bu durum giderek daha da şaşırtıcı hale geliyor. Ligimizin en iyi Hollandalı oyuncusu çoktan tatile gönderildi.”

“Weghorst bu sezon Eredivisie'nin en iyi 60 oyuncusu arasına bile giremiyor, bu zayıf Ajax kadrosunda bile en zayıf oyunculardan biri, ama normalde Wout'un isminin arkasına büyük bir çarpı işareti koyabiliriz.”

51 kez milli olan oyuncu, Perşembe günü FC Groningen'e karşı (2-0 galibiyet) yine ikna edici olamadı. “Weghorst'un aylardır Eredivisie'de çırpınışını görenler, yavaş yavaş ona acıyabilir (yani, neredeyse). Ebedi hırsı ve azmiyle bile artık bunu telafi edemiyor.”

Mossou, Weghorst’un kariyerine saygı duyuyor, ancak alt sınırın ulaşıldığına inanıyor. “Burası Hollanda milli takımı. Burada Dünya Kupası’ndan bahsediyoruz, var olan en yüksek sahneden, dört yılda bir gelen bir fırsat için oynanıyor.”

“Koeman tamamen dürüstse, elbette kendisi de bunun farkındadır. Weghorst, Oranje’de. Artık olmaz,” diyor Mossou acı bir sonuçla.

Weghorst (33), bu sezon Ajax formasıyla 33 resmi maçta toplam 2.151 dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında 9 gol attı ve 4 asist yaptı.